Binali Yıldırım, çarpıcı soruyu "Objektif cevap vermem" diyerek yanıtsız bıraktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu'nun performansını rakibiniz gözüyle değil de bir siyasetçi olarak nasıl buldunuz?" sorusunu yanıtsız bıraktı.

23 Haziran'da yenilenecek İstanbul seçimi için AK Parti tarafından yeniden aday gösterilen Binali Yıldırım, Habertürk'ten Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

ORTAK CANLI YAYIN

Binali Yıldırım, "Ekrem İmamoğlu ile çıkacağınız canlı yayın için Uğur Dündar'a bir çağrınız oldu ama o programı modere etmekten vazgeçti. Alındınız mı? Neden Uğur Dündar'ı istemiştiniz?" sorusuna şöyle yanıt verdi:

"Alınmadım ama keşke vazgeçmeseydi. Yılların tecrübeli gazetecisi. Böyle ufak tefek dayatmalara, baskılara boyun eğmemesi lazımdı. Tam da kendi ifadesi gibi kutuplaşmanın, ayrışmanın olduğu bir dönemde ben Uğur Dündar'ın olmasını çok arzu ettim. Bu teklifi iletişimde yeni bir süreç başlatmak için yapmıştım ama maalesef yarım kaldı."

SUNUCULARIN İMAMOĞLU'NA KARŞI TUTUMU

Yıldırım, "Hem geçen seçim sürecinde hem de bu seçimde Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı bazı televizyon programlarında moderatörlerin ona karşı tavırları gündem konusu oldu. Siz bu sürecin Ekrem İmamoğlu'na yaradığını düşünüyor musunuz?" sorusuna ise şöyle yanıt verdi:

"Acaba sadece moderatörden mi kaynaklı? Benimle de pek çok insan program yaptı, ben böyle bir serzenişte bulunmadım. İki taraflıdır bu, tek taraflı olmaz. Benim de canım sıkıldıkça onu bunu şikâyet edeyim… Sanki Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılıyormuş gibi bir havaya soktular. Böyle bir şey yok. İstanbul'a belediye başkanı seçilecek. Bunları İBB başkanlığı üzerinden AK Parti iktidarıyla hesaplaşma arayışı olarak görüyorum. Bu da İstanbul'u gölgede bırakıyor. Benim canımı sıkan bu. Ön planda İstanbul olmalı, İstanbul konuşulmalı. Gündemi ağırlıklı olarak İstanbul Belediyesi'nin projeleri, İstanbul adayının vizyonu oluşturmalı. Gördüğüm kadarıyla burada işi sürekli genel siyasete doğru evirme gayretleri var."

"VERECEK ÇOK CEVABIM VAR AMA..."

Par'ın "Ekrem İmamoğlu yarışa ilk girdiğinde pek tanınmıyordu. İkinizin arasındaki oy farkının bu kadar düşük olacağını, onun bu kadar kısa sürede bu kadar yüksek oy alacağını bekliyor muydunuz? Bu anlamda Ekrem İmamoğlu'nun performansını rakibiniz gözüyle değil de bir siyasetçi olarak nasıl buldunuz?" sorusuna Yıldırım şu şekilde cevap verdi:

"Bu soruya verecek çok cevabım var ama şu an objektif bir cevap vermem. Çünkü hâlâ yarışıyoruz."

PONTUS TARTIŞMASI

Yıldırım, Par'ın "AK Parti Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun sözlerinden hareketle Ekrem İmamoğlu'nun Trabzonluluğu üzerinden Rum, Pontus tartışması başladı. Bu tartışmayı nasıl karşılıyorsunuz?" sorusuna şu sözlerle cevap verdi:

"İmamoğlu, Pontus mu, etnik kimliği Rum kökenli mi şeklinde bir noktaya getirildi. Bir insanın etnik kimliği kendi karar verebileceği bir şey değil. Sizin Türk mü, Kürt mü, Arap kökenli mi olduğunuz sizin isteğinizle olmuyor, doğuştan gelen bir özellik. Erzincan'da Alevi olan var, Sünni olan var. Biz birlikte gül gibi geçiniyoruz. Bir sıkıntımız yok. Dolayısıyla kişileri etnik kimlikleri ile değerlendirmek, yargılamak fevkalade yanlış bir iştir. Ama Sayın İmamoğlu kızıp bağırıp çağıracağına, "Benim etnik kimliğim belli kardeşim, ben Trabzonluyum" dese, tartışmayı bitirse daha iyi olurdu bence. Niye kızıyor ki, kızacak bir şey yok."

"İstanbul'daki Trabzonlular size kızıp Ekrem İmamoğlu'na oy verirler mi?"

"Bana neden kızsınlar ki? Ben Trabzon'un fahri hemşerisiyim. Benim Trabzon'a yaptığım hizmetlere Ekrem İmamoğlu'nun hayali bile yetişmez."