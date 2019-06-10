10.06.2019 19:24
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BİNALİ YILDIRIM ÇATALCA'DA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Çatalca'da esnaf ziyaretinde bulundu.
Binali Yıldırım, Çatalca'nın Kestanelik Mahallesi'nde seçim otobüsü içinden vatandaşları selamladı. Binali Yıldırım, daha sonra bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Ardından bir başka kıraathaneye giren Binali Yıldırım kendisine ikram edilen böreği vatandaşlara dağıttı. Daha sonra seçim otobüsüne binerek Çanakça Mahallesi'ne giden Yıldırım, burada da bir kıraathaneye girerek vatandaşlarla bir süre sohbet etti. BİNALİ YILDIRIM ÇATALCA'DA ESNAF ZİYARETİNDE BULUNDU
Kaynak: DHA
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