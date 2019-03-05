Binali Yıldırım, Cenaze Törenine Katıldı

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
, hayatını kaybeden eski Kartal
Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet
Zeki Şafak'ın (67) cenaze törenine katıldı. Yıldırım, Pendik
15 Temmuz Camisi'ne gelerek, Şafak'ın ailesine taziyelerini iletti. Daha sonra Yıldırım, Mehmet Zeki
Şafak'ın tabutunu omuzladı. Cenaze törenine Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım
da katıldı.
Görüntü dökümü:
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-Yıldırım'ın gelişi
-Cenaze namazı
-Semiha Yıldırım'ın görüntüsü
-Genel ve detaylar - İstanbul
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Kaynak: DHA