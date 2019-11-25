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Binali Yıldırım: "CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor"

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin, "Memleketin bin bir türlü işi var.

25.11.2019 21:00 | Son Güncelleme: 25.11.2019 21:00Binali Yıldırım:
AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Külliye'de CHP'li bir isimle görüştüğü iddialarına ilişkin, "Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var? CHP kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üstüne yalan uyduruyor" dedi.
Bolu'da sabah bir dizi ziyaret ve programa katılan AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, programının sonunda AK Parti İl Teşkilatı'nı ziyaret ederek partililerle biraraya geldi. Partililere hitap eden Yıldırım, AK Parti'yi zafiyete düşürmeye çalışanlar olduğunu söyleyerek, "Bugünlerde ülkemizde maalesef AK Parti'yi sandıkta yenemeyenler ümitlenmiş gibi gözüküyorlar. Akılları sıra partimizi içeriden zafiyete düşürerek sonuç alacaklarını düşünüyorlar. AK Parti'nin her ferdi etle kemik gibidir. Evelallah dimdik ayaktadır. İçeriden ve dışarıdan hiç kimsenin bu kutlu yürüyüşü durdurmaya, zaafa uğratmaya gücü yetmeyecektir" dedi.
"SİYASETÇİLERİN HER ZAMAN DOĞRUYU KONUŞMASI GEREKİR"
CHP'li Muharrem İnce'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Külliye'de görüştüğü söylentilerine de değinen Yıldırım, "Muhalefet partisi, Cumhuriyet Halk Partisi kendi içindeki hizipleri, kendi içindeki kaynayan kazanı soğutmak için yalan üzerine yalan uyduruyor. Neymiş, Külliye'de Recep Tayyip Erdoğan Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkanı değiştirmek için görüşme yapıyormuş. Yalancının mumu yatsıya kadar yanar dedik ama yatsı olmadan bunlar patladılar. Şimdi bu işin aktörleri birbirine girdi. Bizim başka işimiz yok mu kardeşim. Memleketin bin bir türlü işi var. Bir de sizin içinizde kim genel başkan olacak, kim olmayacak bununla uğraşacak vaktimiz mi var? İşinize bakın. Cumhuriyet Halk Partisi, cumhuriyetin kurucu partisi, iktidara alternatif olması gereken parti ve onun liderinin konuşurken on düşünüp bir söylemesi gerekir. Bu milletin hoşgörmeyeceği tek şey doğruyu söylememektir. Siyasetçinin şartlar ne olursa olsun her zaman doğruyu konuşması gerekir. Milletine karşı dürüst olması gerekir" ifadelerini kullandı.
(İHA)

Cumhuriyet Halk Partisi, Binali Yıldırım, AK Parti, İzmir, Güncel

Kaynak: İHA

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