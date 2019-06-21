21.06.2019 15:37
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Binali Yıldırım'dan 1 milyon gecekondu sahibine müjde

Binali Yıldırım

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım gece kondu sahiplerine müjde vererek "Bu yerleri önce hazineden belediyeye devralacağız. Daha sonra belediye uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine bunları verecek.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım gece kondu sahiplerine müjde vererek "Bu yerleri önce hazineden belediyeye devralacağız. Daha sonra belediye uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine bunları verecek. Yani gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlar tapuya dönüştürülecek ve 30 yıldan beri devam eden bu çile sona vermiş olacak" dedi.

PERPA esnafı ile bir araya gelen ve Cuma namazını burada kılan Cumhur İttifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Binali Yıldırım, İstanbul'da gecekonduda yaşayan vatandaşların durumu ile ilgili çalışma yapacaklarını vurgulayarak, "Tapu tahsis belgesi elinde bulunan ancak mülkiyeti hazineye ait yerlerin tapularını verilmesi. Bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu yerleri önce hazineden belediyeye devralacağız önce. Daha sonra belediye uygun ödeme şartlarında hak sahiplerine bunları verecek, tapusunu da verecek. Yani gecekondu niteliğinde tapu tahsis belgesine sahip konutlar tapuya dönüştürülecek ve 30 yıldan beri devam eden bu çile sona verilmiş olacak. 900 bin civarında hatta 1 milyon üzerinde hak sahibi olduğu söyleniyor" ifadelerini kullandı.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan 'ın mektubu ile ilgili değerlendirmesi sorulan Yıldırım, " PKK ne demiş, HDP ne demiş bu bizim için önemli değil. Biliyorsunuz İstanbul seçimine gidiyoruz. İstanbul'da Diyarbakır 'dan daha fazla Kürt hemşehrimiz yaşıyor. Dolayısıyla ben belediye başkanı adayı olarak Kürt hemşehrilerimden destek istiyorum. Şunu bilmelerini istiyorum. İstanbul'da 15 milyona eşit, adil hizmet yapacağım. Kürt, Türk, Çerkez yani etnik kimlik ayrımı yapmadan herkese bu hizmeti götürmenin gayreti içinde olacağım. Kürt kardeşlerimiz birileri ile ittifak yapmaya zorlayan zihniyet unutulmamalıdır ki geçmişte Kürtlere en büyük zulmü yapan zihniyettir" şeklinde konuştu. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
İstanbul , Binali Yıldırım , Güncel

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