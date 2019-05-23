Binali Yıldırım'dan AA muhabiri için başsağlığı mesajı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Bayburt-Trabzon arasında bulunan Soğanlı Dağı'ndaki yol açma çalışmalarını takip ederken 10 Mayıs'ta uçuruma düşerek kaybolan ve bugün cenazesine ulaşılan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı için başsağlığı mesajı yayımladı.
Yıldırım, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, şunları kaydetti:
"Haber takibi için gittiği Bayburt'ta uçuruma yuvarlanarak kaybolan AA muhabiri Abdulkadir Nişancı'nın cansız bedenine ulaşıldığını üzülerek öğrendim. Abdulkadir kardeşime Allah'tan rahmet, ailesi ve Anadolu Ajansı camiasına başsağlığı diliyorum."
Trabzon
, 10 Mayıs
, Bayburt
, Binali Yıldırım
, Güncel
Kaynak: AA