Binali Yıldırım'dan Barış Pınarı Harekatı değerlendirmesi"Bölgedeki paydaşlar Rusya , ABD ile mutabakata vardı. Bu mutabakatın amacı, sınırlarımızın hemen ötesinde oluşturulmaya çalışılan bir yapay devlet hayalini tümden ortadan kaldırmak""8 yılı aşan bu ızdırap, bu şiddet, bu terör sona ersin; buradaki insanlar da vatanına dönsün"Binali Yıldırım, Ege Üniversitesinin akademik yılı açılış törenine katıldı"Üniversiteleri sadece mezun olduğunda kamuda işe girmek için araç olarak görmeye devam edersek bu gelecek için büyük bir hayal kırıklığı olur""Kamu bütün üniversite mezunlarını istihdam edemez""Büyük gurur duyum ama bu gurur biraz buruk bir gurur oldu. Keşke bu beyinlerimiz orada değil de burada bu işi yapsalar"İZMİR - Ege Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katılan 24. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Binali Yıldırım, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin "Şimdi bölgedeki paydaşlar Rusya, ABD ile mutabakata vardı. 24. Dönem TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Ege Üniversitesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Törenine katıldı. Törende Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin değerlendirmede bulunan Yıldırım ayrıca, "Şimdi biz Suriye'nin, Irak'ın, komşularımızın toprak bütünlüğüne saygılıyız. 8 yılı aşan bu ızdırap, bu şiddet, bu terör sona ersin; buradaki insanlar da vatanına dönsün. Bunun için gayret ediyoruz. Başka amacımız yok. Büyük bir bedel ödüyoruz, fedakarlık yapıyoruz. Bazıları 'memleketlerine gitmezler' diyor. Ben öyle düşünmüyorum. Bülbülü altın kafese koymuşlar ille de 'vatanım' demiş. Bunlar doğdukları, büyüdükleri, acı tatlı hatıralarının olduğu yerleri mutlaka özleyecektir. Olaya biraz daha empati ile bakmamız gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu."Biz bize yakışanı yapıyoruz"Dünyada sayısal uçurumun artık sürdürülemez hale geldiğini, dünyada 270 milyon göçmen bulunduğunu söyleyen Yıldırım, şunları ifade etti: "Yani vatansız insan var. Niye? İnsanlar doğal olarak savaş sebebiyle, terör sebebiyle veya yoksulluk sebebiyle daha iyi yerlere göç ediyorlar. Bu insanın en doğal hakkı. Daha güzeline erişmek herkesin hakkı. İşte bu noktada insanlık maalesef üzerine düşeni yapmıyor. Dün İngiltere'de bir konteynerde 39 cansız beden bulundu. Bir konteyner içine doldurulmuş göçmenler hayatını kaybetmiş. Bir ona bir de Türkiye' bakın. Türkiye, batılı, Amerikalı dostlarımızın yaptığını yapmıyor. 'İnsanlık ölmedi' diyoruz, darda olan herkese kapımızı açıyoruz, onlarla aşımızı paylaşıyoruz, evimizi paylaşıyoruz. Onların hayata tutunmalarını sağlıyoruz. Bu özelliğimizden dolayı da dünyanın en cömert ülkesi unvanına sahip olduk. Bu bizin geleneğimiz, tarihimiz. Biz bize yakışanı yapıyoruz. Kim ne derse desin aynısını yapmaya devam edeceğiz.""Bütün terör yuvalarını dağıttık"Bir yandan Türkiye'ye gelerek hayata tutunmaya çalışan insanların tekrar memleketlerine dönmeleri için büyük bir operasyon yaptıklarını kaydeden Yıldırım, "Başbakanlığım döneminde 15 Temmuz alçak kalkışmasından sonra Fırat Kalkanı başlattık. Cerablus'tan El bab'a kadar 2 bin kilometrekarelik alanı DEAŞ'tan, PYD'den, PKK'dan temizledik. 2018 başında Zeytin Dalı ile Afrin bölgesinde 2 bin kilometrekarelik alanı bütün bölücü yıkıcı unsurlardan temizledik. Şimdi de Fırat'ın doğusunda baştan beri söylediğimiz gibi, Cumhurbaşkanımızın 'Suriye ve Irak sınırımızın güneyinde terör oluşumuna asla müsaade etmeyeceğiz' sözleri noktasından hareketle büyük bir mücadele veriyoruz. Elhamdülillah kahraman Mehmetlerimizin, güvenlik güçlerimizin büyük cesareti ile o alanlara da girdik. Bütün terör yuvalarını dağıttık. Rabbim onların yar ve yardımcısı olsun" açıklamasını yaptı."Kocaman yalan, büyük alçaklık"İki şeyin birbirinden ayrılması gerektiğini vurgulayan Yıldırım, "Kürtler bizim kardeşimiz, Araplar bizim kardeşimiz, Türkmenler kardeşimiz. Bu coğrafyada yaşayan, 619 yıl Osmanlı'nın şefkatinde hayat süren bütün insanlar kardeşimiz ama bizim düşmanımız, eline silah alıp gözünü kırpmadan masum insanları öldüren alçak, bölücü terör örgütleridir. PKK, YPG, FETÖ, DEAŞ'tır. Ülkeye, millete, bölgeye hiçbir zarar vermeyen bütün unsurlar bizim kardeşimizdir. Bu iki şeyi birbirine karıştıranlar var. Operasyonla ilgili dost bildiğimiz bazı ülkeler, 'Türk ordusu Kürtlere saldırıyor' diye yazıyor. Kocaman yalan, büyük alçaklık" diye konuştu."Online ülkeler, offline ülkeler"Küresel düşünme üzerine konuşan Yıldırım, "Bu sabah gelirken bir haber düştü. Yakında yeni bilgisayarın duyurusu yapılacakmış. Bu bilgisayar 10 bin yılda yapılan işi 2-3 saniyede yapıyor. İnsanın hafızasını zorlayan bir şeyden bahsediyorum. 1969 yılında aya ilk insan giderken aynı günlerde internet de bulundu. Aya gidiş, yıllarca konuşuldu ama internetten kimse bahsetmedi. Ta ki milenyumun başına kadar. Bugün artık aya gidiş unutuldu ama internet bir iletişimin ötesinde hayatımızın ayrılmaz parçası haline geldi. Artık dünyada ülkeler ikiye ayrılıyor. Online ülkeler, offline ülkeler. Yani çevrim içi ülkeler ve çevrim dışı ülkeler. Bu çok güzel bir şey ama artısı eksisi var. Bilgi iletişim teknolojileri mukayeseli üstünlük sağlar. Eğer bu altyapıya sahipseniz, akıl yollarına sahipseniz yarışta bir adım öne çıkıyorsunuz. Offline bir ülkeyseniz gelişme sürecinde çok geri kalıyorsunuz" dedi.Akıl teri vurgusuArtık küresel refahtan bahsedilirken bilinen üretim yollarının konuşulmadığını kaydeden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bugün dünyanın en büyük şirketleri 200 yıl önce kurulan şirketler değil. 160 yıl geçmişi olan Türk Telekom, mesela PTT, TCDD; bu şirketler ile geçmişi 20-30 yılı bulan bilişim şirketlerini karşılaştırdığınızda maalesef arasında dijital bir uçurum var. Bugün yüzlerce milyar dolar bütçeleri ifade edilen şirketlerin tamamı akıl terine daha fazla yatırım yapan şirketlerdir. Üniversitelerimize düşen daha çok bilgi üretmek, daha çok bilgiye sahip olmak, daha çok bilgiyi insanlığın yararına kullandırmak. Bilgi artık en büyük güç. Silah, güçlü ordu değil; bilgi.""Kamu bütün üniversite mezunlarını istihdam edemez"Türkiye'deki üniversite sayısı hakkında bilgi veren ve bu sayıdan rahatsız olanların olduğunu vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "'Alt yapı olmayan üniversite niye açılıyor' diyorlar. Mükemmel iyinin düşmanıdır. Mükemmeli beklerseniz hiçbir zaman hiçbir şey yapamazsınız. Daima iyiye razı olacaksınız, adım atacaksınız, sonra mükemmel her zaman hedefiniz olmaya devam edecek. Üniversiteye erişimde Türkiye dünyada ikinci sıraya yükseldi. İstiyoruz ki üniversite eğitimi alan öğrenci sayımızı olabildiğince artıralım. Ancak üniversiteleri sadece mezun olduğunda kamuda işe girmek için araç olarak görmeye devam edersek bu gelecek için büyük bir hayal kırıklığı olur. Hiçbir zaman kamu bütün üniversite mezunlarını istihdam edemez. Üniversite sizin ufkunuzu açacak. Hangi alana yönelecekseniz çok daha kapsamlı değerlendirme ve karar verme yeteneği kazandıracak. Üniversiteye bakışı böyle görmek lazım.""Keşke bu beyinlerimiz orada değil de burada bu işi yapsalar"Bilgi iletişim teknolojilerinin önemine de değinen Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Akıl terini kullanarak yükte hafif pahada ağır bir kaynağa sahip oluyorsunuz. Yazılım, donanım, yenilikçi teknolojiler, araştırma geliştirme; bunlar daha ülkemizde 10 yıl öncesine kadar ihraç edilirken gümrük vergi numarası verilmeyen şeylerdi. Bugün gençlerin üretip dünyaya ihraca ettikleri bilgisayar oyunun yıllık bedeli 2018'de 1 milyar 100 milyon dolara ulaştı. Gençler yapıyorlar. Bu bizim gençlerimizin akıl terinin başarısızdır. Üniversiteler başta olmak üzere teknoparklara ve araştırma geliştirmeye çok büyük kaynak ayırdık. Teknoparklarda çalışanların vergi yükü vesairesi devlet tarafından karşılanıyor. Amacımız bilgi iletişim teknolojilerinde Türkiye'nin bulunduğu noktayı daha da ileri taşımaktır. Teknoloji firmaları artık çok büyük kaynağa erişebiliyorlar. Geçen ay Silikon Vadisi'ndeydik. Sosyal paylaşım sitelerinin merkezleri de orada. Orada gördüm, gurur duydum ama bu buruk bir gururdu. Orada bizim beyinlerimiz vardı. Bin 800 Türk beyni, genç mühendis oralarda bütün dünya için akıl teri üretiyor, programlar yazıyor. Yeni yeni buluşlar ortaya koyuyor. Elimizdeki bu akıllı telefonların bazı yazılımları orada bizim mühendisler tarafından yapılıyor. Büyük gurur duyum ama bu gurur biraz buruk bir gurur oldu. Keşke bu beyinlerimiz orada değil de burada bu işi yapsalar. Bu da not etmek istediğim başka bir konu."İbrahim Çolak da törendeydiTörende bulunan 2019 Dünya Artistik Şampiyonası'nda halka branşında altın madalya kazanan İbrahim Çolak'a da seslenen Yıldırım, "İbrahim Çolak, bir ilki başardı, birinci oldu. Ay yıldızı bayrağımızı yükseklere taşıdı. Şimdi İbrahim'den beklediğimiz, olimpiyat şampiyonu olmaktır. Hele hele ilk dünya şampiyonun İzmir'den çıkması, 64 yıllık Ege Üniversitesinden çıkması da aynı bir gurur vesilesi" dedi.Konuşmaların ardından hem Çolak'a hem de üniversiteye en yüksek puanla giren öğrencilere ödülleri verildi."Araştırma üniversitesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz"Törende konuşan Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak da şunları söyledi: "Ülkemiz, küreselleşen dünyada önemli bir aktör. Ülke olarak büyük bir ekonomik yarışın içerisindeyiz. Bu yarışta geri kalmamak ve ülkemizi hak ettiği noktaya taşımak için üniversitelere, bizlere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu yarışta yer alabilmemiz için ülkemizin hedefleri doğrultusunda bilimsel çalışmalara ve araştırmalara ağırlık vermemiz gerekiyor. Ege Üniversitesi olarak üstümüze düşen görevin farkındayız ve hedeflerimize giden yolda araştırma üniversitesi olmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin ihtiyaç duyduğu öncelikli alanlarda araştırma yapan gençlerimizi teşvik etmek için üniversitemiz senatosunun kararıyla yüksek lisans öğrencilerimize 2 bin 50, doktora öğrencilerimize 2 bin 750 ve doktora sonrası araştırmacılarımıza ise 3 bin 500 TL burs verilmesini kararlaştırdık.""Ordumuzun yanındayız"Rektör Budak ayıca öğrencilere de seslenerek, "Dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip edin, memleketimizin önceliklerini hedefleyin ve ülkemizin hayallerini gerçek kılmak için yılmadan, usanmadan çalışın. Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ün gençliği olduğunuzu ve onun sizlere verdiği görevleri asla unutmayın. Bu anlamda Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm kahraman şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. Bu vesileyle, Suriye'nin kuzeyinde terör odaklarına karşı Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın önderliğinde başarıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize ise acil şifalar diliyorum. Ege Üniversitesi ailesi olarak ordumuzun her zaman yanındayız" dedi.Törene ayrıca İzmir Valisi Erol Ayyıldız, İzmir İl Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar ile İzmir milletvekilleri katıldı.