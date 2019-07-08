Binali Yıldırım'dan Çankaya Köşkü açıklaması: Hiçbir zaman orada oturmadım

Eski TBMM Başkanı ve İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, yaptığı yazılı açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak" içerikli haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirtti.

"HİÇBİR ZAMAN ÇANKAYA KÖŞKÜ'NDE OTURMAMIŞTIR"

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Binali Yıldırım hiçbir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince Başbakanlık Resmi Konutu'nu kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiçbir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir."

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işinin Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacağı iddia edilmişti.

Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olmak için 19 Şubat'ta TBMM Başkanlığı görevinden istifa etmişti. Yıldırım daha sonra İstanbul'a giderek seçim çalışmalarını yürütmüştü. Yıldırım'ın bu süreçte Çankaya Köşkü'ndeki konutundan taşınmadığı öne sürülmüş ve muhalefet tarafından sert şekilde eleştirilmişt.

SORU ÖNERGESİ VERİLMİŞTİ

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da TBMM'ye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın cevaplaması talebiyle 'Binali Yıldırım'ın köşkü neden henüz boşaltmadığına' dair bir yazılı soru önergesi vermişti.

"YENİ ADRESİ BELLİ OLDU" İDDİASI

Türkiye gazetesinde yer alan haberde; İstanbul seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Yıldırım'ın, Çankaya Köşkü'nden taşınacağı ve bu ay içerisinde Dikmen'de kendisine ait bir eve yerleşeceği iddia edilmişti.