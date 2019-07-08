08.07.2019 17:40
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Binali Yıldırım'dan, Çankaya Köşkü'nde oturduğu haberlerine yalanlama

Binali Yıldırım

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Bazı basın yayın organlarında yer alan, 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı eski TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın basın birimi tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı yazılı basın organlarında yer alan 'İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinin ardından Ankara'ya dönen Binali Yıldırım'ın ilk işi Çankaya Köşkü'nden taşınmak olacak' yönündeki haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Binali Yıldırım hiç bir zaman Çankaya Köşkü'nde oturmamıştır. Başbakanlık ve Meclis Başkanlığı görevleri süresince 'Başbakanlık Resmi Konutu'nu' kullanmıştır. Meclis Başkanlığı görevinden ayrıldıktan sonra Resmi Konutu hiç bir şekilde kullanmamıştır. Gerçek bundan ibarettir". - ANKARA
Kaynak: İHA
Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü, İstanbul, Ankara, Güncel

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