19 Şubat 2019, 20:11
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Binali Yıldırım'dan CHP Seçim Standına Ziyaret

Binali Yıldırım'dan CHP seçim standına ziyaretİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti.

Binali Yıldırım'dan CHP seçim standına ziyaret

İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti.
TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da start verdi. Eyüpsultan'da ikindi namazını kıldıktan sonra çevredeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, ilçede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi seçim standını ziyaret etti. AK Parti,İstanbul,Binali Yıldırım,Cumhuriyet Halk Partisi
Kaynak: İHA