Binali Yıldırım
'dan CHP
seçim standına ziyaret
İSTANBUL - AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da CHP seçim standını ziyaret etti. TBMM Başkanlığı görevinden ayrılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım seçim çalışmalarına Eyüpsultan'da start verdi. Eyüpsultan'da ikindi namazını kıldıktan sonra çevredeki esnafı ziyaret eden Yıldırım, ilçede bulunan Cumhuriyet Halk Partisi
seçim standını ziyaret etti.
AK Parti,İstanbul,Binali Yıldırım,Cumhuriyet Halk Partisi
Kaynak: İHA