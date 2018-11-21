Binali Yıldırım
'dan Dokuz Eylül
Rektörlüğü'ne ziyaret
İZMİR - TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Dokuz Eylül Üniversitesi
Rektörlüğünü ziyaret etti. Türk Dili Konuşan Ülkeler Parlamenter Asamblesi 8. Genel Kurulu için İzmir
'de bulunan Binali Yıldırım, programın ardından Cumhuriyet Meydanı
ve Kordonda yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti. Heyetle birlikte yemek yiyen Yıldırım, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Rektörlüğünü ziyaret ederek, Prof. Dr. Nükhet Hotar
ile görüştü.Basına kapalı olarak gerçekleşen ziyaret sonrasında Binali Yıldırım, yürüyerek oteline geçti.
21 Kasım 2018 Çarşamba 18:27