21.06.2019 14:01
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Binali Yıldırım'dan gecekondu sahiplerinin tapu sorununa çözüm vaadi

Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ile Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve...

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , "Geçmişte tapu tahsis belgesi almış İstanbullular ile Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup imar barışından faydalanan İstanbulluların tapularını 2B vasfındaki arsaların satışında olduğu gibi makul bedel ve taksitle alabilmelerini sağlayacağız" dedi.

İstanbul'daki hazine arsaları üzerinde yaşayan ve çözüm bekleyen vatandaşların tapu sorunuyla ilgili  Yıldırım ayrıca, "Yine, Maliye Hazinesi arsaları üzerinde evleri olup ilave kaçak kat yapmış ceza tutanakları tutulmuş olan hemşerilerimiz için de Çevre Şehircilik Bakanlığı ile birlikte yeni bir düzenleme yapacağız. Bu düzenleme ile birlikte ceza miktarlarını da bina maliyetinin yüzde 5-10'una çekeceğiz. Böylece hemşerilerimizin tapu sahibi olurken önlerinde ilave bir maliyet olan kaçak kat cezaları da sorun olmaktan çıkmış olacaktır." şeklinde konuştu.


- İstanbul
Kaynak: DHA
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