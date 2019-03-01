Binali Yıldırım'dan Haydarpaşa'ya Tasarım Merkezi Müjdesi

Kaynak: DHA

İstanbul Tasarım Zirvesi'nde konuşan İBB AK Parti Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Tasarım şehri İstanbul'a yakışacak, tasarım merkezinin müjdesini vermek istiyorum. Haydar Paşa Limanı'nın olduğu bölgeyi 'İstanbul Tasarım Merkezi' yapıyoruz" dedi.Dünyanın önde gelen tasarımcılarını bir araya getiren, İstanbul Tasarım Zirvesi başladı. İki gün süreyle kapılarını tasarımcılara açacak olan zirve, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İBB AK Parti Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşmaları ile başladı. Haliç Kongre Merkezi'nde yapılan açılış töreninde, ünlü ebru sanatçısı Garip Ay'ın gösterisinin ardından, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İBB Başkanı Mevlüt Uysal, İBB AK Parti Başkan Adayı Binali Yıldırım ve Yazar İskender Pala zirvenin önemine değindi.TASARIM MERKEZİ MÜJDESİİstanbul'a "Tasarım Merkezi" müjdesi veren İBB AK Parti Başkan Adayı Binali Yıldırım, "İstanbul, Dünya'da bir marka şehir olmak zorunda. Burada yaşayan milyonların bile farkında olmadığı bir unvanımız var. Burası bir tasarım şehri, bunu UNESCO kararlaştırmış. Dünya'da yaratıcı şehirlerarasında 31 şehirden biri olarak belirlemiş. Bu gün bu unvandan belirlendikten sonra ilk zirve yapılıyor. Bu zirve, Dünya'nın her yerinden gelen tanınmış şehir tasarımcıları ve mimarlarını şehrimize getirdi. Türk zekasının Dünyadaki ve ülkemizdeki temsilcileri de bu zirveye katıldı. Tasarım şehri İstanbul'a yakışacak, bir tasarım merkezinin müjdesini de vermek istiyorum. Haydar Paşa Gar'ını ve limanını 'İstanbul Tasarım Merkezi' yapıyoruz hayırlı uğurlu olsun" dedi.AMACIMIZ 'TASARIM ŞEHRİ' NVANINI SÜREKLİ KILMAKBir çok tasarımcıyı ortak platformlarda bir araya getiren İstanbul Tasarım Zirvesi'nin kurulmasında desteği olan İBB Başkanı Mevlüt Uysal yaptığı açılış konuşmasında,"2017 yılında, İstanbul'un UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı tarafından 'tasarım şehri' unvanı alması sebepsiz değil. İstanbul'un bu alandaki gücünü herkes kabul ediyor.Dünyada bu unvana sahip sınırlı sayıda şehir var. Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak, Sanayi Odamız, Ticaret Odamız ve Türkiye İhracatçılar Meclisimizle bir araya geldik ve İstanbul Tasarım Konseyi'ni kurduk. Amacımız 'tasarım şehri' unvanını sürekli kılmak. Bunun için işbirliği yapıyoruz. Çalışmaları destekliyor ve teşvik ediyoruz. Pek çok etkinlik yapıyoruz. Sanat ve tasarım sergileri düzenlemek, tasarım fuarları ve kongreleri organize etmek bunlar arasında. 2019 İstanbul Tasarım Zirvesi de bunlardan biri. İnanıyorum ki, geçmişin bilgisi ve birikimi bize ışık tutacak" ifadelerini kullandı.İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nin desteğiyle hazırlanan İstanbul Tasarım Zirvesi, 1-2 Mart tarihleri arasında Haliç Kongre Merkezi'nde devam edecek. - İstanbul