Binali Yıldırım'dan İstanbul Adaylığı Sorusuna Tek Cümlelik Yanıt: Allah Hayırlısını Versin

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerde AK Parti'nin adayları büyük oranda belli oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adı geçen Binali Yıldırım'ın adaylığına ise kesin gözüyle bakılıyor. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya ise Yıldırım ile adaylık sohbetini aktardı.

"DAHA YENİ BAŞLIYORUZ"

Sarıkaya, "Yıldırım: Allah hayırlısını versin" başlıklı yazısında Cumhur İttifakı'na ve yerel seçimleri kaleme aldı.

"TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Daha erken, durun bakalım" deyip, "Daha yeni başlıyoruz ne konuşacağız?" diyerek esprisi ile geçiştirmeye çalıştı." diyen Sarıkaya, "Adaylık, protokol, ilçe belediye başkan adayları" diye sıraladığımız anda da yanımızdan uzaklaştı." ifadelerine yer verdi.

Yıldırım, İBB adaylığına ilişkin soruya kısa ve net konuşarak "Allah hayırlısını versin…" dedi.

Binali Yıldırım

"ADAYLIĞI KESİN"

"Cümlenin vurgusundan, çevresindekilerin yaklaşımından yola çıkarak şunu net söyleyebilirim ki adaylık konusunda Binali Yıldırım açısından tartışmaya mahal bırakacak bir şey kalmamış; adaylığı kesin. Ancak adaylık açıklamasının ne zaman yapılacağına ilişkin takvim henüz kesinleşmemiş."

YILDIRIM'I UĞURLAMAYA GELENLER

"Biz bunları konuşurken, milletvekillerinden biri hafta sonu Binali Yıldırım'ın İstanbul Havalimanı VIP'ten Ankara'ya uğurlanmasına tanık olduğunu" söyleyen Sarıkaya şu şekilde devam etti:

"İstanbul ilçelerine aday olmak isteyen ne kadar kişi varsa havalimanına Binali Bey'i (Yıldırım) uğurlamak için gelmişti. Bu bile herhangi bir pürüz veya problemin kalmadığının, tek belirleyicinin Binali Bey olduğunun göstergesi. Sayın Erdoğan işareti verdikten sonra her şey hizaya gelmiş…"

CUMHUR İTTİFAKI

"İttifak konusunda da bir problem olacağını kimse sanmıyor. Daha önce MHP lideri Bahçeli'nin açıkladığı yerlerdeki adaylarının devam etmesi konusunda AK Parti'de de ağırlıklı bir görüş var. Bununla birlikte bazı yerler için yeniden kamuoyu yoklaması yapılmış, bir daha gözden geçirmenin faydası üzerinde durulmuş."

Bahçeli ve Erdoğan