09.06.2019 20:38
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Binali Yıldırım'dan Kürdistan açıklaması: Atatürk'ün de kullandığı bir söz

Binali Yıldırım

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde kullandığı "Kürdistan" ifadesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Elazığ Dernekler Federasyonu ve Fındıkzade Elazığlılar Derneği'nin bir etkinliğinde konuşan Binali Yıldırım, Diyarbakır ziyaretinde "Kürdistan" kelimesini kullanmasıyla ilgili "Kürdistan sözü Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün cumhuriyetin kurulmasından önce istiklal mücadelesinde bölgeden gelen temsilciler için kullandığı sözdür. Benim ifadem ondan ibarettir." şeklinde konuştu.
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Kaynak: Euronews.com
AK Parti, Diyarbakır, Mustafa Kemal Atatürk, Binali Yıldırım, Dünya