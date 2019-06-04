Binali Yıldırım'dan Manav Türkleri Dernekleri Federasyonu ziyareti

AK Parti İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım
, Tuzla Aydınlı
Mahallesi'ndeki Marmara Bölgesi
Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunu ziyaret etti.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Marmara Bölgesi Manav Türkleri Dernekleri Federasyonunda vatandaşlarla buluştu. Tuzla'daki dernek binasında gerçekleşen ziyarette Yıldırım'a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Yıldırım, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti. - İSTANBUL
Kaynak: İHA
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