Binali Yıldırım'dan Mutafyan Ailesine Taziye Ziyareti

<a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Büyükşehir Belediye Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>, <a class='keyword' href='/turkiye/' title='Türkiye'>Türkiye</a> Ermenileri Patriği <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/mesrob-mutafyan/' title='Mesrob Mutafyan'>Mesrob Mutafyan</a>'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.<br><br>Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde gerçekleşen ziyarette, Yıldırım, Türkiye Ermenileri Patriği <a class='keyword' href='/mesrob-mutafyan/' title='Mesrob Mutafyan'>Mesrob Mutafyan</a>'nın annesi Mari Mutafyan ile Hastane Başkanı ve <a class='keyword' href='/cemaat/' title='Cemaat'>Cemaat</a> Sözcüsü Bedros Şirinoğlu'na taziyelerini iletti.<br><br>Türkiye Ermenileri Patriği Mesrob Mutafyan, tedavi gördüğü Yedikule Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi'nde bugün hayatını kaybetmişti.