17.06.2019 07:57
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Binali Yıldırım'dan ortak yayın sonrası ilk yorum: Ekrem Bey, ne yapacağını söylemeyi unuttu

Binali Yıldırım

CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu ile katıldığı ortak yayın sonrası değerlendirmelerde bulunan AK Parti İstanbul Adayı Binali Yıldırım, "Ekrem Bey çok şey anlattı da, ne yapacağını söylemeyi unuttu." ifadelerini kullandı.

23 Haziran İstanbul seçimleri öncesi, dün akşam gerçekleşen ortak canlı yayında AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım ile CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu ilk kez karşı karşıya geldi. AK Parti'nin adayı Yıldırım, sosyal medya üzerinden programa ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde gazeteci İsmail Küçükkaya moderatörlüğünde düzenlenen tartışma programında bir araya geldi.

"ÇOK ŞEY ANLATTI DA NE YAPACAĞINI SÖYLEMEYİ UNUTTU"

Binali Yıldırım ortak yayın sonrası Twitter üzerinden yaptığı 2 paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

"Ekrem Bey çok şey anlattı da, ne yapacağını söylemeyi unuttu."

Yıldırım paylaşımlarının devamına "@KucukkayaIsmail moderatörlüğünde gerçekleştirilen canlı yayında Sayın Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'u enine boyuna konuştuk. Bu güzel yaz akşamında yayında ve yapımda emeği geçen tüm emekçi kardeşlerime ve bizi izleyen siz sevgili İstanbullulara sonsuz teşekkür ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

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