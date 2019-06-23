23.06.2019 16:58
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Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı

Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısıİSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimde görev alan müşahitlere güveninin tam olduğunu belirterek son ana kadar sandıkları...

Binali Yıldırım 'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı
İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada seçimde görev alan müşahitlere güveninin tam olduğunu belirterek son ana kadar sandıkları terk etmeme çağrısında bulundu.
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, sosyal medya hesabı üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi hakkında bir açıklama yaptı. Yaptığı açıklamada Yıldırım, "Kıymetli müşahit kardeşlerim, görevinizi layıkıyla yapacağınızdan hiç şüphem yok. Son ana kadar oylarımıza sahip çıkalım, sandıkları terketmeyelim. Sizlere güvenim tam! Hepinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.Binali Yıldırım'dan sosyal medya hesabı üzerinden sandıkları terk etmeme çağrısı
Kaynak: İHA
AK Parti , İstanbul , Binali Yıldırım , Politika

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