Binali Yıldırım'dan Sürpriz Ziyaret

Kaynak: İHA

Adalar programını yoğun sis nedeniyle iptal eden AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'deki Zümrütevler Çiçek Taksi Durağı'nda taksi sürücüleriyle bir araya geldi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Adalar programının yoğun sis nedeniyle iptal olması üzerine programına Maltepe'de devam etti. Zümrütevler Mahallesi'ndeki Zümrüt Çiçek Taksi Durağı'nı ziyaret eden Yıldırım, burada taksicilerle çay içip sohbet etti. Durağa giriş ve çıkışında Yıldırım'a vatandaşların ilgisi büyük oldu. Binali Yıldırım, fotoğraf çektirme isteklerini geri çevirmedi. Binali Yıldırım taksi durağındaki programından sonra yürüyerek Medine Camii'ne geçti. Caminin çay ocağına giren Yıldırım, burada da vatandaşlarla çay içip sohbet etti.(İHA)