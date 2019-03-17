Binali Yıldırım'dan Taksim Camii İnşaatında İnceleme

Kaynak: DHA

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Taksim meydanında yapımı devam eden Taksim Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu.31 Mart Yerel Seçimleri kapsamında çalışmalarına Beyoğlu'nda devam eden Binali Yıldırım, öğle saatlerinde kanaat önderleri ile buluşmasının ardından Taksim Meydanı'nda yapımı devam eden Taksim Camii'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Burada yetkililerden inşaat ile ilgili bilgi alan Yıldırım, çalışanlarla bol bol fotoğraf çektirdi. Ardından Taksim Meydanı'na geçen Yıldırım, Nostaljik Tramvaya bindi. Nostaljik Tramvayla İstiklal Caddesi'ndeki vatandaşları selamlayan Binali Yıldırım, tramvayın camında vatandaşlara karanfil dağıttı. Yıldırım, kestaneciden aldığı kestaneleri çevrede bulunanlara ikram etti. Taksim esnafı ile de sohbet eden Binali Yıldırım, girdiği bir pastanede bulunanlara tatlı ikram etti, vatandaşlar ile fotoğraf çektirdi. - İstanbul