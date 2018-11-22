Binali Yıldırım, Doğu Akdeniz'de Petrol Arayan Şirketleri Uyardı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, son günlerde Türkiye ile Yunanistan arasında gerilime neden olan kıta sahanlığı ve doğal gaz arama meselelerine değinerek, "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldu bittiye Türkiye anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir" dedi.

"AYAĞINI DENK ALMAK MECBURİYETİNDELER"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, "Kıbrıs Adası etrafındaki münhasır ekonomik bölge de dahil uluslararası sularda her türlü deniz altı kaynakların ortaya çıkarılmasında mutlaka ve mutlaka Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Güney'in anlaşması gerekiyor. Bu, bir kırılma noktasıdır. Bu konuda araştırma yapacak büyük petrol şirketleri ayağını denk almak mecburiyetindedir." dedi.

"GERİ ADIM ATMAYACAĞI"

Yıldırım açıklamasında ayrıca, "Doğu Akdeniz'de KKTC'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye anında karşılık verir,gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir." uyarısında da bulundu.



