Binali Yıldırım: "Doğu Akdeniz'de Doğalgaz Arayacak Şirketler Ayağını Denk Alsınlar"

TBMM Başkanı Binali Yıldırım
, Doğu Akdeniz
'deki doğalgaz arama gerilimine ilişkin sert uyarıda bulundu. Yıldırım, 'Orada arama yapacak büyük şirketler ayağını denk alsınlar' dedi. Amerikan Exxon Mobil
şirketi, Rum kesimi için sondaj yapmak üzere geçen günlerde Kıbrıs
açıklarına gelmişti.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Doğu Akdeniz'de yaşananlara ilişkin sert ifadeler kullandı. Yıldırım, doğalgaz araması yapacak şirketleri ayağını denk almaları konusunda uyardığını belirterek, "Doğu Akdeniz'de KKTC
'nin menfaatlerine, ülkemizin çıkarlarına aykırı her türlü oldubittiye Türkiye
anında karşılık verir, gereğini yapar. Denizlerdeki hak ve menfaatlerimizden bir milim bile geri adım atmayacağımızı cümle alem bilmelidir" dedi. ABD
'li ExxonMobil ile Qatar Petroleum ortaklığı, Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi'nin (GKRY) tek taraflı ilan ettiği sözde 10 numaralı parselde geçen hafta doğalgaz arama faaliyetlerine başladı. Ada'nın güneyinde Navtex yayınlayan Rumlar, çalışmaların 25 Şubat 2019 tarihine kadar süreceğini duyurdu. Gelişmeleri yakından takip eden Türk Donanması, Saros Körfezi ile Aksaz açıklarında "Fiili Silah Atış Eğitimleri" düzenleyerek, ExxonMobil'in tartışmalı 6 numaralı parsele girmemesi için açık bir uyarıda bulundu. ExxonMobil adına sondaj yapacak 'Stena IceMax' isimli geminin ise yerini kaybettirmek için otomatik gemi tanıma sistemini (AİS) kapattığı öğrenildi.
Binali Yıldırım,Doğu Akdeniz