Esnafı Ziyaret Eden Binali Yıldırım Kolları Sıvayıp Döner Kesti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında Pendik esnafını ziyaret etti. Bir dönerciye uğrayan Yıldırım, döner kesip vatandaşlara dağıttı.
DÜKKANLARI ZİYARET ETTİ
Yıldırım, Pendik Gazi Paşa Caddesi üzerine bulunan dükkanlara uğrayarak çalışanlarla sohbet etti.
DÖNER KESTİ
Ardından bir döner salonuna uğrayan Yıldırım, döner bıçağını eline alarak döner kesti. Yıldırım, kestiği dönerden vatandaşlara ikram etti.
YOĞUN İLGİ GÖRDÜ
Esnaf ziyareti sırasında vatandaşlara da Yıldırım'a çeşitli ikramlarda bulundu. Yoğun ilgi gören Yıldırım, Pendik halkıyla sohbet edip, hatıra fotoğrafı çektirdi. Esnaf ziyaretini tamamlayan Binali Yıldırım, Pendik MHP İlçe Başkanlığını ziyaret etti.
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Kaynak: İHA