Binali Yıldırım: "Dünyanın 9'uncu altyapısı gelişmiş en iyi ülkesi Türkiye'dir"

Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Türkiye 'nin altyapı gelişmişliği bakımından son 10 yılda 39'uncu sıradan 9'uncu sıraya yükseldiğini belirterek, "Dünyanın 9'ncu altyapısı gelişmiş en iyi ülkesi Türkiye'dir. Bunun arkasında da bölünmüş yollar, oto yollar, hava yolunun halkın yolu haline gelmesi, hızlı trenler, şehir hastaneleri ve akıl yolları internet var" dedi.Eski Başbakan ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım ve Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, ve bir dizi program kapsamında geldiği Elazığ'da Fırat Üniversitesi'nin tamamlanan Mimarlık Bölümü'nün açılışını yaptı. İl Protokolünün ve milletvekillerinin eşlik ettiği Yıldırım, açılan bölümü gezerek Rektör Kutbeddin Demirdağ'dan bilgi aldı.Fırat Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nin yeni Mimar Sinanlar yetişeceği ilim ve irfan yuvası olacağını aktaran Milletvekili Binali Yıldırım, "Fırat Üniversitesi her geçen yıl özellikle mühendislik alanında hem yurt içi üniversite sıralamasında hem de Uluslararası sıralamalarda farklı ve haklı bir yer kazanıyor. Dünyanın 400 önemli fakültesinden birisi olmak tesadüf değildir. Bunun arkasında akıl ve alın teri var. Bütün bu sonucun gerçekleşmesi için emeği geçen kuruluşundan bugüne kadar üniversiteye hizmeti dokunan bütün hocalarımıza şükran sunuyorum. Üniversitenin 50 bine yaklaşan bir nüfusu var. 2 bin 500'e yakın yüzden fazla değişik ülkeden gelen öğrencisi var. Uluslararası bir üniversite yabancı öğrencilerin geliyor olması çok anlamlı çünkü onlar burada geçirdikleri 4 yıl sonunda memleketlerine gidince Elazığ'ı anlatacaklar, Türkiye'yi anlatacaklar, Türk insanının meziyetlerini anlatacak. Kısacası onlar bizim gönüllü birer elçimiz olacaklar. Çalışkan ve mert insanıyla Elazığ her zaman ülkemizin aydınlık yarınlarının teminatı bir ilimizdir. Elazığ'a hizmet etmekte bizim için şereflerin en yücesidir" dedi."DÜNYANIN 9'UNCU ALTYAPISI GELİŞMİŞ EN İYİ ÜLKESİ TÜRKİYE'DİR"Türkiye'nin altyapı gelişmişliği bakımından son 10 yılda 39'ncu sıradan 9'uncu sıraya yükseldiğini anımsatan Yıldırım, "Dünyanın 9'uncu altyapısı gelişmiş en iyi ülkesi Türkiye'dir. Bunun arkasında bölünmüş yollar, oto yollar, hava yolunun halkın yolu haline gelmesi, hızlı trenler, şehir hastaneleri ve akıl yolları internet var. Dijital çağı bilim ve teknolojiyi yakalamak var. Şimdi artık zenginlik bir ürün üretmekle olmuyor akıl terini alın terine katmak ile oluyor, yani bilgiye sahip olmakla oluyor. Bilgiye sahip olmak için altyapı, akıl yolları, yurdun her yerine internet erişiminin gitmesi lazım. 17 yıl içerisinde Türkiye'yi bilgi toplumunda Avrupa seviyesine ulaştırdık. İşimiz bitmedi gençler yeni başlıyoruz. Artık yeni meslekler yeni alanları konuşuyoruz. Yapay zekayı, Qantum bilgisayarları, kodlamayı, blok zincir teknolojisini, siber güvenliği ve nesnelerin birbiriyle interneti konuşuyoruz. Yani geleceği konuşuyoruz. Gelecek sizin elinizde buna benzer güzel binalar ancak ve ancak içinde siz olunca bir anlam ifade eder. Burada ülkemizi gururlandıran araştırma ve geliştirmeler yapılınca bir anlam ifade eder. Mimar Sinan'ın torunları olarak ülkemizi dünyanın en seçkin üniversiteleri arasına sokacak beyinleri inşallah bu güzel üniversitemiz yetiştirecek" diye konuştu.