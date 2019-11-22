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Binali Yıldırım: "Ege Üniversitesinin böyle bir camiye ihtiyacı vardı"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Ege Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin hayırlı olmasını diledi.

22.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 22.11.2019 17:11
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Milletvekili Binali Yıldırım, Üniversitesi Kampüsü'nde inşa edilen Bilal Saygılı Camii ve Külliyesi'nin hayırlı olmasını diledi.
Binali Yıldırım, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenlenen açılış töreninde yaptığı konuşmada, mübarek cuma gününde burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Ege Üniversitesinin Türkiye'nin 5'nci üniversitesi olduğunu ifade eden Yıldırım, buranın İzmir'in bilim irfan yuvalarından biri olduğunu söyledi.
Caminin İzmir'e kazandırılmasında emeği geçen Saygılı ailesine teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:
"Ege Üniversitesinin böyle bir camiye ihtiyacı vardı. Yıllardan beri bunun özlemi çekiliyordu, sizin talimatınızla bu külliye içerisinde bu mekanı cami yapımı için tahsis ettiniz, uygun gördünüz ve hayırsever Saygılı ailesi de buraya bir cami yapma işini üstlendi. Kendilerine hayırlarından dolayı teşekkür ediyorum. Ezanlar bizim dinimizin direği ve şehadetleri ile İslam'ın her zaman muzaffer olduğunu işaret eden çok güzel bir içtihadımız. O bakımdan bu camiyle birlikte burada ilim irfan yuvasında yetişen gençlerimiz aynı zamanda burada manevi ihtiyaçlarını da en güzel şekilde göreceklerdir."
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) İzmir Şubesi Başkanı Bilal Saygılı da açılışa katılımından dolayı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.
Binali Yıldırım:

Binali Yıldırım, İzmir, Ege, Güncel

Kaynak: AA


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