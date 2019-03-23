23 Mart 2019, 12:41
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Binali Yıldırım: Ekonomik Krizden Çıkmanın Yolu İstanbul'un Ekonomisini Büyütmekten Geçiyor

Binali Yıldırım: Ekonomik Krizden Çıkmanın Yolu İstanbul

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bayburtlular Kahvaltısı"nda konuştu.

- AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın konuşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, "Bayburtlular Kahvaltısı"nda konuştu. Güncel
Kaynak: AA