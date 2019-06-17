Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu açık oturumu dünya gündemine oturdu

Gelecek hafta pazar günü gerçekleşecek İstanbul belediye başkanlığı seçimleri öncesinde dün kritik bir gelişme yaşandı… Türk siyaset tarihinde özellikle son dönemde görmeye alışık olmadığımız bir formatta bir tartışma programı gerçekleşti. 23 Haziran seçimi öncesinde Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım ekran karşısına geçerek soruları yanıtladı.

Dün gerçekleşen tartışma programı uluslararası kamuoyunun da gündemindeydi… Ajanslar ve prestij sahibi gazeteler açık oturuma büyük ilgili gösterdi. ABD'nin çok okunan gazetelerinden New York Times'ta Carlotta Gall imzalı haberde, "Türk vatandaşları İstanbul'un iki esas adayını ilk kez canlı yayında izleyerek nadir yaşadıkları bir demokratik deneyim yaşadı. Ülkede 17 yıl sonra ilk kez bu tür bir açık oturum düzenlendi" ifadesi kullanıldı. Gall, "İki aday da yuvarlak masaya oturduktan sonra Babalar Günü için hediye verdiler birbirlerine fakat daha sonra seçimlerde karşı tarafın yaptığı hatalarla birbirlerini suçladılar. Türk vatandaşları hükümetin yoğun medya kullanımından sonra bu yayın önemliydi. Cumhurbaşkanı en son 2002 yılında başbakanlık yarışı için bu tür bir etkinliğe katılmıştı" ifadesini kullandı.

"YILDIRIM SIK SIK KURALLARI YOK SAYDI"

New York Times'ın haberinde, Binali Yıldırım'ın İmamoğlu'nun kampanyasındaki vaatleri kullandığı belirtilirken, "Bu stratejinin seçimi kazanmak için yeterli olup olmayacağı net değil" ifadesi kullanıldı. NY Times'ın haberinde, "Her iki aday da İstanbul'un problemlerine çözüm bulma vaadinde bulundu. İmamoğlu yoksulluk ve işsizlik konusunda konuşurken hükümeti eleştirdi. Yıldırım ise hükümette görev aldığı sürece yaptıklarını söyleyerek, İstanbul'un ulaşım sorununu çözme vaadinde bulundu.

Haber ajansı Associated Press ise dün gerçekleşen açık oturumda zaman zaman tartışmanın alevlendiğine dikkat çekti. Ajans, "Fox TV sunucusu İsmail Küçükkaya 3 saatlik tartışmayı yönetti ve bu görev zaman zaman yükselen tansiyonu yönetmeyi de kapsıyordu. Örneğin Yıldırım sık sık tartışma kurallarını yok sayarak kendisine söz verilmeden konuştu ya da direkt rakibine yanıt verdi" diyerek yaşananları aktardı. AP de bu tür bir oturumun çok nadir olduğunu hatırlattı. Ajans, "Televizyonda bu tür bir açık oturum yaygın değil. Sonuncusu 2002'de AKP lideri Erdoğan ile o dönemin CHP lideri olan Deniz Baykal karşı karşıya gelmişti. O dönemden beri AKP iktidarda" ifadesini kullandı.

"AÇIK OTURUM SAKİN GEÇTİ AMA…"

Reuters haber ajansı da seçim öncesinde bu tür bir açık oturumun çok nadir olduğuna vurgu yaparak, "3 saat süren programda Türkiye'nin ekonomik sıkıntılarından İstanbul'da artan mülteci sayısına ve 15 milyon nüfuslu şehirdeki yeşil alan eksikliğine değinildi. Bütün büyük haber kanallarında yayınlanan programı halk sokaklara kurulan dev ekranlardan izledi" ifadelerine yer verdi.

Bloomberg de açık oturuma geniş yer ayırdı. Çağan Koç ve Tuğçe Özsoy imzalı haberde adayların birbirine soru sorduğu bölüme dikkat çekildi. Haberde, "Açık oturum genelde sakin bir şekilde geçti fakat İmamoğlu rakibinin kendisini tekrar tekrar engellemesi üzerine eleştirdi" ifadesi kullanıldı.