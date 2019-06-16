Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını saat kaçta? (Canlı izle)

23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bir hafta kala gözler, Binali Yıldırım ile Ekrem İmamoğlu'nun ortak canlı yayınına çevrildi. AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tüm kanallara açık ortak yayını 16 Haziran Pazar günü (bu akşam) gerçekleştirilecek.

BİNALİ YILDIRIM - EKREM İMAMOĞLU ORTAK CANLI YAYINI SAAT KAÇTA?

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu, 16 Haziran 2019 Pazar günü saat 21.00'de canlı yayında bir araya gelecekler. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacaktır. Canlı yayın tüm kanallara açık ortak yayınla yapılacaktır. Moderatör her bir adaya eşit soru ve eşit süre ilkesine göre sorular soracaktır. Canlı yayın Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'ndan, AK Parti ve CHP tarafından görevlendirilmiş ortak bir ekip tarafından gerçekleştirilecektir.

Binali Yıldırım - Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayını için aşağıdaki kanalların canlı yayın linklerini kullanabilirsiniz.

NTV

CNN TÜRK

HABERTÜRK

TRT HABER

FOX TV

A HABER

Binali Yıldırım: Ümit ederim faydalı ve verimli bir yayın olur

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yıldırım, 16 Haziran Pazar günü CHP'nin adayı İmamoğlu ile televizyon programında beraber olacaklarını belirterek, "Ümit ederim faydalı, verimli bir yayın olur." dedi.

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu: İnşallah güzel bir yayın olur

CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı İmamoğlu, Binali Yıldırım ile katılacağı ortak yayına ilişkin, "Türkiye demokrasisine katkı sunan bir program olacağını umut ediyorum. İnşallah güzel bir yayın olur." dedi.