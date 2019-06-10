Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayını için adres Lütfü Kırdar Kongre Merkezi

23 Haziran'da yenilecek İstanbul seçimlerinin öne çıkan iki adayı Ekrem İmamoğlu ile Binali Yıldırım'ın ortak canlı yayın planlaması için AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ve CHP Grup Başkanvekili Engin Altay görevlendirildi.

İki siyasetçi bugüne kadar birden fazla görüşme yaptı. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerde önceden çekim, banttan yayın gündeme geldi. Moderatör konusunda ise 'sorular ortak belirlensin, moderatör sadece okusun' teklifinde bulunuldu. Ancak iki öneri de kabul görmedi.

CHP, partiye çok yakın görünen bir televizyoncunun programda moderatörlüğüne sıcak bakmıyor. İktidara yakın yayın politikası izlediği gerekçesiyle de TRT'de yayın önerisi olumlu karşılanmıyor. Gazeteduvar'ın haberine göre, CHP'de genel görüş, programın moderatörü kim olacaksa programın o moderatörün çalıştığı kanalda yayınlanması, ayrıca diğer yayın kuruluşlarına da logosuz yayın imkânı verilmesi.

ALTAY VE ÜNAL BUGÜN GÖRÜŞTÜ

Ortak canlı yayınla ilgili Altay ve Ünal bugün görüştü. Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ile Millet ittifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nu karşı karşıya getirecek olan programı için yapılan görüşmeyle ilgili, bugün bir açıklama yapılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre iki adayın ortak canlı yayınının bir televizyon kanalı yerine bağımsız bir alanda yapılması olasılığı arttı. Bu doğrultuda programın İstanbul Lütfü Kırdar Kongre Merkezi'nde yapılması gündemde. Burada yapılacak yayını uydu frekansları üzerinden tüm kanalların alma imkânı olacak. Son dakika bir sorun yaşanmazsa söz konusu programın bu hafta yapılması planlanıyor.

'PROGRAM OLACAK GÖRÜNÜYOR'

Görüşmelerle ilgili bilgi veren CHP'li bir yetkili "Program olacak gibi görünüyor. 10 Haziran Pazartesi itibariyle bir sonuca ulaşılmasını bekliyoruz" dedi.

İki adayın ortak canlı yayın önerisini ilk gündeme getiren Habertürk TV'de yayınlanan "Türkiye'nin Nabzı" programının moderatörü Didem Aslan Yılmaz olmuştu. Ardından Uğur Dündar'ın adı gündeme geldi, ancak Dündar reddetti. Moderatör arayışı sürerken Cüneyt Özdemir gibi birçok gazeteci de yayını yönetmeye talip oldu. Kulislerde öneriyi gündeme getiren Didem Yılmaz'ın moderatörlüğünde bir programın ihtimalinin yükseldiği konuşuluyor.