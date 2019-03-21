Binali Yıldırım, "Erdoğan İsterse Görevi Bırakır mısınız?" Sorusuna Yanıt Verdi

AK Parti tarafından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, dün katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Kazandıktan bir sene sonra Erdoğan isterse görevi bırakır mısınız?" sorusuna, "Bana İstanbullular görevi 'Bırak' derse bırakırım. Çocuk oyuncağı mı?" yanıtını verdi.

Binali Yıldırım, dün Habertürk TV'de yayınlanan 'Türkiye'nin Nabzı' programına katıldı. Yıldırım burada Didem Arslan Yılmaz'ın moderatörlüğünde Nagehan Alçı, Deniz Zeyrek ve Sevilay Yılman'ın sorularını yanıtladı.

TOPBAŞ VE GÖKÇEK AÇIKLAMASI

Yıldırım, Ankara'da Melih Gökçek, İstanbul'da Kadir Topbaş gibi görevinden ayrılan belediye başkanları için "Kendi iradeleriyle ayrıldılar" dedi.

"İSTANBULLULAR İSTERSE BIRAKIRIM"

Vatandaşların "Oy vereceğim ama bir sene sonra Erdoğan 'Olmadı, görevi bırak' derse ne olacak?" diye düşündüğünü belirten gazetecilere Yıldırım, şu yanıtı verdi:

"Bana istemediğim bir şeyi kimse yaptıramaz. Bana İstanbullular görevi bırak derse bırakırım. Bizi seçenler bize güvenerek oy veriyor. Önceki belediye başkanları kendi iradeleriyle ayrıldılar. Seçimi kazanayım, ondan sonra ayrılayım. Bu İstanbulluya karşı dürüst olmayan bir şey olur. Çocuk oyuncağı mı? Biz 75 gündür koşturuyoruz. Meşru bir sebep olmadıktan sonra ayrılmam. Başkan yardımcılığı tercihimi değiştirmez. Seçildikten sonra ayrılma gibi bir fikir benim kafamda yok."