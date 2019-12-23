Haberler » Politika » Binali Yıldırım Erzincan'da ziyaretlerde bulundu - Haberler

Binali Yıldırım Erzincan'da ziyaretlerde bulundu

AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Erzincan Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eti.

23.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 23.12.2019 19:10 Binali Yıldırım Erzincan'da ziyaretlerde bulundu
AK Parti İzmir Binali Yıldırım, Valiliği ile AK Parti İl Başkanlığını ziyaret eti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere memleketi Erzincan'a gelen Yıldırım, Vali Ali Arslantaş'ı ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.
Burada gazetecilerin ziyaretle ilgili sorusu üzerine Yıldırım, "Memlekete ziyaretin bir alakası olmaz memleketi özlediğimiz zaman geliyoruz. Dün bildiğiniz gibi Elazığ'da programlarımız vardı. Bugün de Erzincan'dayız, Uluköy'de yapılan çok güzel evler var onların tesliminde bulunup teslimatını yaptık. Güzel konutlar olmuş, hemşehrilerimiz güle güle otursunlar. Sosyal konutlar projesinde Erzincan da var, 500 konut öyle biliyorum, ilçeleriyle birlikte. Onlar da yapılacak, hayırlısı olsun." dedi.
Anagold 24Erzincanspor'un Ziraat Türkiye Kupasında Beşiktaş karşısında oynadığı futbolu beğendiğini belirten Yıldırım, "Anagold 24Erzincanspor'u tebrik ediyoruz rövanşta Beşiktaş'a karşı burada galip geldi ancak tur atlamasına yetmedi ama çok güzel oyun ortaya koydular. Bu sezon Anagold 24Erzincansporda çok güzel gidiyor." diye konuştu.
Yıldırım, daha sonra AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman ve beraberindekilerle AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti.

Binali Yıldırım, Milletvekili, AK Parti, Erzincan, Politika

Kaynak: AA

Politika

Son Dakika Haberleri

19:54   5 kişiyi pompalı tüfekle katleden katilden kan donduran sözler: İçime cin girmiş gibi oluyorum - Haberler
19:45   İmamoğlu'nun Cemevi açıklamasına eleştiri: 2006'da uyguladığımız kararı İstanbul'da ilk defa yapılıyormuş gibi görmek şaşırtıcı ve üzücü - Haberler
19:41   AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar - Haberler
19:35   Noel tatilinde devam eden grevler Paris ve diğer kentlerdeki ulaşımı aksatacak - Haberler
19:34   Manisa'da yağmur kazaları beraberinde getirdi: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler
19:31   Rapunzel masalı gerçek oldu! Her gün defalarca evlilik teklifi alıyor, gören koklamak istiyor - Haberler
19:21   Büyük rezalet! Evli öğretmen, 15 yaşındaki öğrencisiyle cinsel ilişki görüntüleri çekti - Haberler
19:07   CHP'li Bülent Kuşoğlu: Sinan Aygün'ün iddialarını yargıya taşıyorum - Haberler
17:43   Apple'a şantaj yapan Türk hackera 2 yıl hapis cezası - Haberler
17:33   Genç hemşirenin, hastane tuvaletinde cesedi bulundu! - Haberler
23.12.2019 20:01:54