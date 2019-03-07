07 Mart 2019, 18:26
»»

Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u ziyaret etti.

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy'de devam etti.

Binali Yıldırım, Kadıköy'deki kulüp binasında saat 15.45'te Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Bazı kulüp yöneticilerinin de katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yıldırım'a üzerinde "34 Binali Yıldırım" yazılı Fenerbahçe forması hediye edildi.

İstanbul, Fenerbahçe, Ali Koç, Binali Yıldırım, Spor, Güncel
Kaynak: DHA


YORUMLAR (2)
SADECE BEN: ooooo once koskun ayagına gıttı sımdı muhtar adayı bunların ayagına gettı kumede kaldın yıne
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz
HAYIRDIR DİYELİM: Fener kümede kalmayı şimdi garantiledi.
Yayından Kaldır
2 1
Cevap yaz