Binali Yıldırım, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u Ziyaret Etti

AK Parti ve Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, ilçe ziyaretlerine bugün Kadıköy'de devam etti.

Binali Yıldırım, Kadıköy'deki kulüp binasında saat 15.45'te Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile bir araya geldi. Bazı kulüp yöneticilerinin de katıldığı ve basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme yaklaşık yarım saat sürdü. Yıldırım'a üzerinde "34 Binali Yıldırım" yazılı Fenerbahçe forması hediye edildi.

Kaynak: DHA