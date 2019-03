Binali Yıldırım: "Gebze-Halkalı Arasındaki Banliyö Hattını 12'sinde Açmış Olacağız"

Kaynak: İHA

Malatyalı İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programına katılan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım , " Marmaray 'ın ikinci bölümü olan Gebze- Halkalı arasındaki banliyö hattını 12'sinde Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle açmış olacağız. Böylece trenler 110 dakikada 38 istasyona uğrayacak, 8 tane ilçeye hizmet edecek" dedi.AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, Ataköy 'de Malatyalı İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen kahvaltıda vatandaşlarla bir araya geldi. Yıldırım yaptığı konuşmada, " Bakırköy 'ün birçok projesi var. Bunlardan en önemlisi Atatürk Havalimanı taşınıyor. Oradaki arazi Millet Bahçesi olacak. Oradaki terminal binaları da kongre fuar merkezine dönüşecek. Bu proje sadece Bakırköy'ü değil, aynı zamanda İstanbul'a milyarlarca dolarlık iş hacmi ekleyecek. Hem de İstanbul turizmine büyük bir katkı sağlayacak. Kongre turizmi için gelen ziyaretçiler normal turistlerin en az iki katı kadar harcama yapıyor. Hedefimiz İstanbul'a 2023 yılına kadar 22 milyon turist getirmek. Şuanda 13 milyon geliyor. Düzenlenen fuarların ülke ekonomisine katkısı yüzde 20, ihracata katkısı yüzde 20. Çok önemli bir katkı bu. İstanbul'un ihracatının tek başına 78 milyar olduğunu düşünürsek bu katkının ne kadar önemli olduğu aşikar bir şekilde görülür. Türkiye 'nin 170 milyar doları, ihracatının 35 milyar doları fuarlarda oluşuyor" diye konuştu."İstanbul'un iki tane büyük fuarı olacak"Fuarcılığın ülke açısından önemine vurgu yapan Yıldırım, "İstanbul'un iki tane büyük fuarı olacak. Her ilçede her semt bir fuar olmaz. Fuarcılıkta marka olmak için bunu birleştirmek lazım. Fuarcılıkta rekabet olmaz. Biri Bakırköy'de olacak, diğeri de Sabiha Gökçen Havalimanı'nın yanına olacak. Birisi Anadolu tarafına, biri de Avrupa tarafına hitap edecek. Yılda Avrupa'ya fuar için gelen ziyaretçi sayısı 50 milyon. Biz bunun yüzde 10'una talibiz. 5 milyon fuar ziyaretçisinin İstanbul'a bırakacağı para birkaç günde 7.5 milyar dolardır. Bunu kim alacak? Lokantalar, otelciler, hizmet sektörü, ulaşım, esnaf, aklınıza ne gelirse. Para harcayacak olanlar bütün İstanbul'un her tarafında bu parayı harcayacaklar. Bir de bunun gözükmeyen gelirleri var. Onlar da yapılacak iş bağlantıları. İş bağlantılarıyla da hem ihracatımız artacak hem de İstanbul'un Türkiye'nin ekonomisi içerisindeki payı da artmaya devam edecektir. Kent ekonomisine böylece 9.5 milyar dolarlık bir katkı sağlanacak" dedi."Şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere öncelik vereceğiz""Şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere öncelik vereceğiz" diyen Yıldırım, "Biz bu güne kadar sorunları torunlara bırakmadan çözüm üreterek geldik. Dağ gibi sorunları dağ gibi hizmetlere dönüştürdük. Ben şahsen İstanbulluların desteğini alırsam, 31 Mart seçimlerinde sizlerin destekleriyle başkan olursam benim meclisimde sipariş usulü plan tadilat dosyaları olmayacak. Şehri çirkinleştiren en önemli yanlış budur. Birisi gözüne bir alan kestiriyor. Bunun planda yeri yeşil alana veya sağlık alanı, burası çok güzel yer, burada şu kadar katlı bina yaparsam voleyi vururum diyor. Geliyor alttan giriyor üsten çıkıyor dosyasını meclisten geçireyor ve şehir kirleniyor. Şehrin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere öncelik vereceğiz" ifadelerini kullandı."Gebze-Halkalı arasındaki banliyö hattını 12'sinde açmış olacağız"Gebze-Halkalı banliyö tren hattının 12 Mart'ta açılacağını söyleyen Yıldırım, "Nereli olursak olalım bizim ortak geleceğimiz evimiz, memleketimiz İstanbul diyoruz. İstanbul için birlikte çalışacağız. İstanbul'u birlikte Türkiye'nin ekonomisinin itici gücü, lokomotifi olmaya gayret edeceğiz. İstanbul'un yaşam kalitesini arttırmak birinci görevimiz olacak. Toplu taşımada raylı sistemin payını yüzde 18'den yüzde 48'e çıkaracağız. Yüzde 31 artış. Yüzde 30 karayolu trafiğini azaltmak demektir. Bakırköy de şüphesiz bundan faydalanacak. Bakırköy nihayet banliyö trenine kavuşuyor. Marmaray'ın ikinci bölümü olan Gebze-Halkalı arasındaki banliyö hattını 12'sinde Sayın Cumhurbaşkanımızın da iştirakiyle açmış olacağız. Böylece Gebze'den Halkalı'ya kadar Marmarayı'da kullanarak, denizin altından da geçerek trenler 110 dakikada 38 istasyona uğrayacak, 8 tane ilçeye hizmete edecek. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu."Hedefimiz İstanbul'un gayri safi yurt içi hasılasını 232 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarmak"Yıldırım sözlerine şu şekilde devam etti:"Dört tane metro hattı Bakırköy'den geçecek. Bunlardan bir tanesi Kirazlı , Bakırköy İDO hattı. Ataköy-İkitelli hattı, Yenikapı-Sefaköy-Büyükçekmeace hattı. İncirli-Gayrettepe-Söğütlüçeşme hattı. Hedefimiz İstanbul'un gayri safi yurt içi hasılasını 232 milyar dolardan 300 milyar dolara çıkarmak. Bunu yaparken 500 binin üzerinde de bir istihdam alanı oluşturmak. Biz yatırımcıların yatırım yapması için alt yapı hazırlayacağız, ortam hazırlayacağız. İstanbul'un nüfusunun büyük bir kısmı gençlerden oluşuyor. Geleceğin İstanbul'unu akıllı İstanbul olarak tanımlıyoruz. Onun için vizyonumuz İstanbul dört sıfır diyoruz. İstanbul'un milyonlarca verisi var. Bu verilerin analiz edilmesi lazım. Hangi alanlarda güçlenmemiz lazım, hangi alanlarda zaafımız var bunların görülmesi lazım." - İSTANBUL