Binali Yıldırım, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu Ziyaret Etti

- <a class='keyword' href='/ak-parti/' title='AK Parti'>AK Parti</a> <a class='keyword' href='/istanbul/' title='İstanbul'>İstanbul</a> Belediye Başkan Adayı <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>'ın okulu ziyareti</br>AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı <a class='keyword' href='/binali-yildirim/' title='Binali Yıldırım'>Binali Yıldırım</a>'ın çocuklarla selamlaşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/kucukcekmece/' title='Küçükçekmece'>Küçükçekmece</a>'de Hacı Bektaş-ı Veli <a rel='me nofollow noopener' target='_blank' class='keyword' href='/anadolu-lisesi/' title='Anadolu Lisesi'>Anadolu Lisesi</a> Proje Okulu'nu ziyaret etti. Yıldırım, çocuklarla selamlaştı.