06 Mart 2019, 15:42
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Binali Yıldırım, Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu Ziyaret Etti

- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın okulu ziyareti AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çocuklarla selamlaşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu...

- AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın okulu ziyareti
AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın çocuklarla selamlaşması İSTANBUL - AK Parti İstanbul Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Küçükçekmece'de Hacı Bektaş-ı Veli Anadolu Lisesi Proje Okulu'nu ziyaret etti. Yıldırım, çocuklarla selamlaştı. Küçükçekmece, Binali Yıldırım, Anadolu Lisesi, Hacı Bektaş, Güncel
Kaynak: AA