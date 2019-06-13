Binali Yıldırım için İstanbul'u sokak sokak geziyor

Kaynak: AA

DSP'nin 2010'daki kongresinde genel başkan adayı olan Erol Özavcı, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım'a destek olmak için İstanbul'u sokak sokak geziyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek amacıyla daha önce beş kez Türkiye'yi gezdiğini belirten Özavcı, bu sefer de 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimlerinde Binali Yıldırım'a destek olmak için çalışıyor.Kocaeli'de ikamet eden Özavcı, her gün Erdoğan'ın ve Yıldırım'ın fotoğrafları, Türk bayrağı ve "Biz Türkiye'yiz", "Belediye işi, gönül işi", "Türkiye için ileri daha ileri" yazıları bulunan otomobiliyle İstanbul'u dolaşıp Yıldırım'a oy istiyor.Özavcı, Üsküdar Meydanı'nda AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Yıldırım'ın Türkiye'ye hizmet ettiğini belirterek, şöyle konuştu:"Binali Yıldırım bugün İstanbul için büyük bir nimettir, mütevazıdır, samimidir, büyük bir devlet adamıdır, vatanseverdir. O yüzden iyi hizmetler yapacağını biliyoruz. AK Parti döneminden önce İstanbul'un durumunu da çok iyi biliyoruz. Her yeri çöplük götürüyordu. Herkes su kuyruğundaydı. AK Parti gelince düzeldi. Bugün öyle bir durum yok. İstanbul'un güzelliğini görüyorsunuz."Vatandaşlardan Yıldırım'a destek vermelerini isteyen Özavcı, daha sonra otomobiliyle şehir turuna devam etti.