Binali Yıldırım ile Berat Albayrak Arasında Yaşanan Tartışma Nedeniyle İstanbul Adayının Açıklanmadığı İddia Edildi

Adı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adaylığı için konuşulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın, ilana giden süreçte öfkelendiği iddia edildi.

BERAT ALBAYRAK İLE BİNALİ YILDIRIM'IN KAVGA ETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul adayını açıklamasını iki kez ertelemesinin altında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile TBMM Başkanı Binali Yıldırım arasında yaşandığı iddia edilen kavganın yattığı ileri sürüldü.

İLÇE ADAYLARINI ALBAYRAK BELİRLEDİ

Albayrak'ın ekibiyle birlikte ilçe adaylarının listesini hazırladığı, Yıldırım'ın bu duruma tepki gösterdiği öne sürüldü. Yıldırım'ın kendisinin istediği adayların bulunmadığı listenin kendisine emrivaki olarak getirilmesine tepki göstermesi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinde de sorunun çözülememesi üzerine İstanbul ile ilgili adaylık açıklamasının bekletilmesine karar verildiği iddia edildi. Yıldırım'ın İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ile de anlaşamadığı ileri sürüldü.