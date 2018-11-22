Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul İçin Düşündüğü Binali Yıldırım'ın, Adaylığa Sıcak Bakmadığı Konuşuluyor

Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere yönelik partilerin aday belirleme çalışmaları devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın düşündüğü ve uzun zamandır İstanbul için konuşulan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım'ın adaylığa sıcak bakmadığı ileri sürüldü.

KURTULMUŞ VE ÇELİK, YILDIRIM'I ZORA SOKTU

Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere dair kulis yazdı. Bu aşamada Numan Kurtulmuş ve Ömer Çelik'in "İstanbul, Ankara ve İzmir dahil birçok ilde adaylarımız belli oldu" açıklamalarının Yıldırım'ı 'zor duruma soktuğunu' ileri süren Zeyrek, bunu 'emrivaki' şeklinde yorumladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan

"Henüz Erdoğan ile İstanbul adaylığı konusunda bir görüşme yapmayan Yıldırım, Kurtulmuş'un bu açıklaması nedeniyle zor durumda kaldı. Çünkü, daha önce ismi konuşulmuştu ve Kurtulmuş'un açıklaması 'Yıldırım kesinleşti' olarak yorumlanmıştı" diyen Zeyrek, şöyle devam etti:

YILDIRIM, SICAK BAKMIYOR

"Erdoğan-Bahçeli görüşmesi tamamlandıktan sonra da (akşam saatlerinde) AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik kamera önüne geçti ve Ankara, İstanbul, İzmir'in de aralarında bulunduğu bir çok ilin başkan adayının netleştiğini ve Cumartesi açıklanacağını duyurdu. Bu gelişme yaşanırken de Yıldırım henüz Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuyu görüşmemişti ve son nokta konulmamıştı. Başbakanlık, TBMM Başkanlığı yapmış, partinin en güçlü ikinci ismi olmuş biri olarak Yıldırım'ın İstanbul adaylığına sıcak bakmadığı biliniyordu."

Binali Yıldırım

KESİN GÖZÜYLE BAKILIYORDU

Binali Yıldırım, İstanbul adaylığı uzun süredir gündemde. Birçok gazeteci "Binali Yıldırım kesin aday" diye kulis bilgisi aktardı. En son Habertürk yazarı Sevilay Yılman, "İstanbul'un AK Parti adayı artık belli efendim" başlığıyla yayımlanan yazısında "AK Parti'nin 31 Mart'ta İstanbul'da göstereceği aday Binali Yıldırım'dır!" ifadelerine yer vermişti.