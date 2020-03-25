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- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi

- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy'de aile kabristanında toprağa verildi.

25.03.2020 20:39 | Son Güncelleme: 25.03.2020 20:40
- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi
İSTANBUL - AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım, Çengelköy'de aile kabristanında toprağa verildi.
Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın eşi Semiha Yıldırım'ın, 88 yaşında vefat eden annesi Havva Yıldırım için dün Çengelköy'deki Kerem Aydınlar Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.
Havva Yıldırım, kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. - Binali Yıldırım’ın kayınvalidesi toprağa verildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Binali Yıldırım, Semiha Yıldırım, Havva Yıldırım, Genel

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- Binali Yıldırım'ın kayınvalidesi toprağa verildi

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