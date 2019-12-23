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Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın kredi affı sorusunu soran öğrenciye, "Koltuk elden gitti, Benim hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun" şeklinde espirili yanıt vermesi salonu kahkahaya boğdu.

23.12.2019 07:44 | Son Güncelleme: 23.12.2019 07:51

Fırat Üniversitesi'nde öğrencilerle bir araya gelen Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım'ın, kredi affı sorusunu soran öğrenciye, verdiği cevapla herkesi güldürdü.

"KOLTUK ELİMİZDE KALDI"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım programları kapsamında geldiği Elazığ'da, Fırat Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde öğrencilerle buluştu. Öğrencilere yönelik konuşma yapan Yıldırım, daha sonra öğrencilerden gelen soruları cevapladı. Yıldırım, bir öğrencinin, "Son günlerde kredi afları konuşuluyor, bu konuya girmişken müjde bekleyen öğrenciler de var, bu konuda son durum nedir? Bir de sizden duymak istiyoruz" sorusuna, "Benim, hükümetin bir üyesi olduğumu mu zannediyorsun. Biliyorsunuz başbakanlık gitti, koltuk elimizde kaldı, meclis başkanlığı da gitti" diye esprili bir yanıt verdi. Esprili yanıt karşısında salondakiler kahkaha atıp, alkışladı.

ÖĞRENCİLERE BURS SÖZÜ

Öte yandan özel nedenlerden dolayı burs alamayan bir öğrencinin burs talebini de AK Parti Elazığ Milletvekil Zülfü Demirbağ'a ileten Yıldırım, talebin artması üzerine kurucusu olduğu Erzincan Kültür ve Eğitim Vakfı'nın her yıl FÜ'deki 75 öğrenciye burs vereceği müjdesini de verdi.

Binali Yıldırım'ın KYK affı sorusuna verdiği yanıt öğrencileri güldürdü: Koltuk elden gitti

Binali Yıldırım, AK Parti, Güncel

Kaynak: İHA


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