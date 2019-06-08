Binali Yıldırım'ın "Ortak yayını yönetsin" dediği Uğur Dündar'ın liderlerle yaptığı programlar

AK Parti tarafından yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı'na aday gösterilen Binali Yıldırım, CHP'li rakibi Ekrem İmamoğlu ile birlikte çıkacağı ortak yayınla ilgili olarak "Benim tercihim tartışmayı Uğur Dündar'ın yönetmesi olur" dedi. Dündar ise buna "Adil olacağıma şüphe yok" yanıtını verdi. Bu karşılıklı açıklamalarının ardından gazeteci ve sunucu Dündar'ın 1995, 2002 ve 2008'de yaptığı 3 program akıllara geldi.

1995 YILINDAKİ PROGRAM

24 Aralık 1995 seçimleri öncesinde Kanal D'de yayınlanan programı Uğur Dündar yönetmişti. Tansu Çiller, Mesut Yılmaz, Deniz Baykal, Bülent Ecevit ve Alparslan Türkeş'in katıldığı seçim münazarası tarihe damga vurmuştu.

2002 YILINDAKİ ERDOĞAN-BAYKAL CANLI YAYINI

3 Kasım 2002 seçimlerinden bir hafta önce yine Kanal D'de liderler tartışmıştı. O dönemde başbakan adayı olan Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, Seçim Arenası'nda tartışmıştı. Programın moderatörlüğünü yine Uğur Dündar yapmıştı.

2008 YILINDAKİ GÖKÇEK-KILIÇDAROĞLU TARTIŞMASI

2009 yerel seçimleri öncesi yine en merak edilen şey Ankara yerel seçim sonuçlarıdır. Uğur Dündar, 2008 yılında CHP Milletvekili ve o dönem İstanbul Adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i Star TV'nin ana haber bülteninde karşı karşıya getirmişti. Gazeteci Uğur Dündar'ın yönettiği Star TV ana haber bültenindeki tartışma yaklaşık 1,5 saat sürmüştü. Dündar, bir ara Gökçek'e, kendisiyle böyle bir tartışma programını bir daha yapmak istemeyeceğini söylemişti.

BİNALİ YILDIRIM NE DEMİŞTİ?

Yıldırım, Kastamonu'da yaptığı konuşmada ortak yayınla ilgili "Programı kimin yöneteceği konusu benim açımdan hiç fark etmez. Kim olursa olsun ama tecrübeli olması açısından Uğur Dündar'ı tercih ederim ama başka birini istiyorlarsa ona da eyvallah." demişti.

UĞUR DÜNDAR NE DEDİ?

Yıldırım'ın, ortak yayınla ilgili "Uğur Dündar'ı tercih ederim" sözlerine olumlu cevap veren Dündar, "Adil olacağımdan beni tanıyan ve takip eden kimsenin kuşkusu yoktur" dedi.

Dündar, daha sonra Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dünden beri öyle şeyler yazılıyor ki! Komplolar,tuzaklar, tezgâhlar, kumpaslardan söz ediliyor. Moderatörlüğü kabul etmemem öneriliyor,hatta tehdit eden bile çıkıyor! Bunları yazıp çizenler sanırım benim Türkiye'nin en kıdemli Tv'cisi olduğumu, 50 yıldır bu işi yaptığımı unutuyor!"