Binali Yıldırım'ın pasta mumlarını elleriyle söndürmesi sosyal medyada gündem oldu

AK Parti hükümetlerinde birçok görevde bulunan eski Başbakan Binali Yıldırım, 64 yaşına girdi. Yıldırım'ın doğum günü pastasındaki mumları söndürmek için üflemek yerine ellerini kullanması ise sosyal medyada gündem oldu.

Siyasetteki neşeli tavırlarıyla bilinen ve AK Parti teşkilatı içerisinde "Gençlerin kankası" lakabı takılan Binali Yıldırım, parti teşkilatı tarafından düzenlenen organizasyona katıldı.

MUMLARI ELLERİYLE SÖNDÜRDÜ

Yıldırım'a sürpriz doğum günü pastası hazırlandı. Pastanın üzerinde Binali Yıldırım'ın fotoğrafı vardı.

Neşeli halleriyle dikkat çeken Binali Yıldırım, pastanın mumlarını üflemek yerine kendine has tarzıyla elleriyle söndürdü.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sosyal medya kullanıcıları, Yıldırım'ın mum söndürme anlarını paylaşarak iyi dileklerde bulundu. Kullanıcılar aynı zamanda Yıldırım'ın doğum gününü de kutladı.

İşte sosyal medyada yapılan yorumlardan bazıları: