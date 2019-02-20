Binali Yıldırım'ın Seçim Çalışmaları

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AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Maltepe'de Zümrüt Çiçek Taksi Durağı, Medine Camisi Çay Ocağı ve Kütüphanesi ile Bitlis Mutki Çatalsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.Adalar programı sis nedeniyle ertelenen Yıldırım, seçim çalışmaları kapsamında, Maltepe'deki Zümrüt Çiçek Taksi Durağına geldi. Burada yaklaşık 40 dakika kalan Yıldırım, taksicilerin sorunlarını dinledi.Buradan ayrılırken taksicilerle fotoğraf çektiren Yıldırım, bir vatandaşın eşiyle de telefon görüşmesi yaptı.Daha sonra Medine Camisi Çay Ocağı ve Kütüphanesine gelen Yıldırım, burada vatandaşlarla sohbet etti. Yıldırım, aynı bölgede bulunan Bitlis Mutki Çatalsöğüt Köyü Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğini de ziyaret etti.Binali Yıldırım'ın ziyaretlerine, Cumhur İttifakı'nın Maltepe Belediye Başkan Adayı Ahmet Baykan ile AK Parti Maltepe İlçe Başkanı Mehmet Erikci ve partililer de eşlik etti.