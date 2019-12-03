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Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi

Eski Başbakan ve İzmir milletvekili Binali Yıldırım'a verilecek yeni görev kulislerde merak konusuyken gündeme bomba gibi düşecek bir iddia ortaya atıldı. Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanlığına geçeceği ve bu duruma sıcak baktığı iddia edildi.

03.12.2019 09:12 | Son Güncelleme: 03.12.2019 09:18

Gazeteci Hande Fırat bugünkü yazısında, "Binali Yıldırım'ı TBMM Başkanlığı'nda, Mustafa Şentop'u kabinede görürseniz şaşırmayın" dedi.

AK PARTİ KULİSLERİ...

Hürriyet yazarı Hande Fırat, kongre tarihi için ise 2020 Haziran, Eylül aylarının konuşulduğunu paylaştı. Binali Yıldırım'la ilgili bir dizi yazı kaleme alan Fırat, kulis bilgisini paylaştı. Hande Fırat'ın yazısından o bölüm şöyle:

AK Parti kongre çalışmalarını sürdürüyor. Geçen hafta basın mensuplarıyla bir araya gelen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir, kongre sürecine giderken çok geniş bir mutfak çalışması yaptıklarını belirtmişti. Kandemir, "Bunu yaparken yeni sosyolojiyi, gelen yeni seçmenin beklentilerini, değişen beklentileri iyi okuma gayreti içindeyiz. Milletin sesine kulak vereceğimiz bir ekip oluşturacağız" dedi. Kongre için bir senelik takvim öngördüklerini açıkladı. Kandemir'in açıklamalarının ardından AK Parti kulislerine baktım.

"BİNALİ YILDIRIM SICAK BAKIYOR"

Kongre için hedef 2020 Haziran ya da Eylül ayı. Kongre ile parti yönetiminde değişikliğe gidilmesi öngörülüyor. Yine aynı takvimde kabine değişikliği gündemde. Binali Yıldırım'ı TBMM Başkanlığı'nda, Mustafa Şentop'u kabinede görürseniz şaşırmayın. Yıldırım'ın TBMM Başkanlığı'na sıcak baktığını da söyleyeyim.

Binali Yıldırım'ın TBMM Başkanı olacağı iddia edildi

Binali Yıldırım, AK Parti, Politika, Güncel


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