İmamoğlu, Yıldırım'ın "Teşekkürler İstanbul" Afişine Twitter'dan Yanıt Verdi

Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanlığını Ekrem İmamoğlu kazandı. 31 Mart gecesinin ardından AK Parti tarafından İstanbul'un çeşitli yerlerine "Teşekkürler İstanbul" pankartı asıldı. İmamoğlu, Twitter'dan bir video paylaşarak "Oy veren milyonlarca İstanbulluya teşekkürler." dedi.

31 Mart'ta yapılan seçimlerin resmi olmayan sonuçlarına göre CHP'nin İBB Adayı Ekrem İmamoğlu, seçim yarışını kazandı. AK Parti'nin İstanbul Adayı Binali Yıldırım, seçim öncesi hazırladığı "Teşekkürler İstanbul" pankartını şehrin çeşitli yerlerine astırdı.

İMAMOĞLU: 'ASMAYIN ŞU AFİŞLERİ' DEDİK

Ankara ziyareti öncesi havalimanında açıklamalarda İmamoğlu,"Binali Yıldırım'ı teessüfle izliyorum. Devletin bakanlığını yaptınız yıllarca, TBMM başkanlığı, Başbakanlık yaptınız daha ne olsun Allah aşkına. Bundan daha evla ne olabilir çıkıp tebrik etmediniz? Asmayın şu afişleri dedik. İl başkanınız kazandık açıklaması yapıyor. Ayıp. Kendinizi toplum, dünya, kamuoyu nezdinde aşağı çekiyorsunuz. Biz üretmeye hazırız, bırakın, tebrik edin biz de işimize bakalım. Hala afiş asıyorlar İstanbul'un etrafına. Ne için asıyorsunuz sayın Binali Yıldırım?" ifadelerini kullanmıştı.

TWİTTER'DAN YANIT

Ekrem İmamoğlu, resmi Twitter hesabından yaptığı videolu paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Bana eliyle ya da gönlüyle oy veren milyonlarca İstanbulluya teşekkürler. Bu evladınızla, kardeşinizle gurur duyacaksınız."

İşte o paylaşım;