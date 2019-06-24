Binali Yıldırım'ın Tuzla'da oy kullandığı sandıktan Ekrem İmamoğlu çıktı

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ve eşi Semiha Yıldırım , İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçimi için Tuzla 'da Emlak Konut Cemil Meriç Ortaokulu'nda 1049 nolu sandıkta oy kullandı.

Binali Yıldırım'ın sandığından ise Ekrem İmamoğlu çıktı. CHP'nin sandık sorgulama verilerine göre İmamoğlu bu sandıktan 154 oy çıkardı. Yıldırım ise 141 oy kazandı. Aynı sandıkta Saadet Partisi 'ne 1 oy ve diğer adaylara 1 oy kullanıldı.

İMAMOĞLU KENDİ SANDIĞINDA DA KAZANDI

İkinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Ekrem İmamoğlu, oy kullandığı sandıkta birinci sırada yer aldı. Beylikdüzü 'ndeki Haldun Taner İlkokulundaki 1382 numaralı sandıkta eşi ve oğlu ile birlikte oy kullanan İmamoğlu, verilen oylardan 242'sini, Binali Yıldırım ise 62'sini aldı.

Kullanılan oyların 3'ü ise geçersiz sayıldı. Aynı sandıkta 31 Mart'ta Ekrem İmamoğlu 243, Binali Yıldırım 60 oy almış, 4 oy da geçersiz sayılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN SANDIĞINDAN BİNALİ YILDIRIM ÇIKTI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan , Emine Erdoğan Damdı ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak , kızı Esra Albayrak ile beraber Üsküdar Saffet Çebi Ortaokulu'ndaki 3300 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kesinleşmemiş sonuçlara göre Erdoğan'ın oy kullandığı sandıktan Binali Yıldırım'a 161, Ekrem İmamoğlu'na 128 oy çıktı. 5 oyun geçersiz sayıldığı sandıktan Saadet Partisi adayına 1, diğer adaylara da 1 oy çıktı.