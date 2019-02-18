Binali Yıldırım'ın Yerine Geçecek İsim Belli Oldu

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, veda konuşmasında yaptığı açıklamada, "Yemekten sonra ilk işim istifa dilekçesini vermek, yarın sabah da ilk işim görevi Meclis Başkanvekili Celal Adan'a teslim etmek." dedi.

YILDIRIMIN YERİNE CELAL ADAN

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, eski TBMM başkanları ve 27. Dönem milletvekilleriyle TBMM Tören Salonu'nda bir araya geldi. Yıldırım burada yaptığı açıklamada, "Parlamenter sisteminin son Başbakanı, Cumhurbaşkanlığı sisteminin ilk Meclis Başkanı olmak nasip oldu." dedi. Yıldırım, görevi Meclis Başkanvekili MHP'li Celal Adan'a teslim edeceğini de sözlerine ekledi.