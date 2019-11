Binali Yıldırım: "İnternet hayatımızın bir parçası haline geldi"

Eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, " Türkiye , yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil, karar veren konuma gelmiştir. Bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'Evelallah biz de varız' dedik." dedi.Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (BAİBÜ) 2019-2020 Akademik Yılı açılış törenine katılan Binali Yıldırım'a Rektör Prof. Dr. Mustafa Alişarlı tarafından fahri doktora unvanı verildi.Yıldırım, törende yaptığı konuşmada, haksızlığa karşı başkaldıran İzzet Baysal'ın, kente çok güzel hizmetler kazandırdığını dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde son 17 yılda ülkeye büyük hizmetler yapıldığını anlatan Yıldırım, "Bolu Dağı Tüneli maalesef 17 yılda tamamlanamadı. 12 hükümet, 21 bakan değişti, eskitti ama Bolu Dağı Tüneli bitirilemedi. Sizden aldığımız güçle geldik, orayı da açtık, oradaki yolculuğu eziyetten keyfe dönüştürdük. O günden bugüne 500 kilometre tünel yaptık. İzmir- İstanbul arasını 3 saatin altına indirdik. Hızlı trenle İstanbul'u Ankara'ya, İstanbul'u Eskişehir'e, İstanbul'u Konya'ya bağladık. Yolları böldük, hayatları ve Türkiye'yi birleştirdik." diye konuştu.Yıldırım, başbakanlık görevine geldiği anda ilk söylediği cümlenin "Terörü Türkiye'nin gündeminden düşüreceğiz." olduğunu hatırlatarak, başlatılan taarruz esaslı mücadelenin bugün meyvelerini verdiğini, sınırlarımız içerisinde yok denecek kadar terör unsurları azaltıldığını anlattı."Bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz"Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan bölgeyi terörden temizlediklerine değinen Yıldırım, şöyle konuştu:"Bu topraklarda sadece ülkemizi ve milletimizi her türlü tehditten korumakla yükümlü değiliz, aynı zamanda ait olduğumuz coğrafyaya, 1,5 milyar insanın yaşadığı bu bölgeye karşı da bir sorumluluğumuz var. Bunun için mücadele ediyoruz. Bunun için bölgesel sorunların çözümünde inisiyatif almaktan geri durmuyoruz. Türkiye, yakın tarihimizde ilk defa bölgesinde yaşanan olaylarla ilgili izleyen değil karar veren konuma gelmiştir. Bir yanda Rusya, bir yanda Amerika'nın olduğu bir bölgede 'Evelallah biz de varız' dedik. Dolayısıyla, 'Burada yaşanan gelişmelerin kararını siz veremezsiniz, burada bir terör kuşağının oluşmasına asla müsaade etmeyiz.' dedik ve gereğini yaptık.""Avrupa'da iyice yükselen ırkçılık, İslam düşmanlığı ve emperyal hedefler her zaman bölgemizi önemli hale getirmiştir, bölgemizde sorunların çok daha büyümesine sebep olmuştur." diyen Yıldırım, "O yüzden bu coğrafyada yaşamanın bedeli çok yüksek. Türkiye olarak bizlere çok büyük bir sorumluluk düşüyor. Bölgede çok önemli bir sorumluluğumuz var, tarihi ve insani sorumluluğumuz var." şeklinde konuştu."Savunma sanayinde yüzde 70'e ulaştık, hedef yüzde 90'lar""Özellikle savunma sanayinde bu işin ekmek su kadar önemli olduğunu 1974 Barış Harekatı'ndan sonra gördük." diyen Yıldırım, "ABD, 3 yıl boyunca bize ambargo uyguladı eve tek bir savunma mermisini alamadık. Ama bu bir anlamda bizi cezalandırmak yolu ise de, orada aklımız başımıza geldi. Hani derler ya, kötü ev sahibi kiracıyı mal sahibi yapar. Onun misali biz de o günlerde savunma sanayimizin temellerini attık ve bugün yüzde 70'e ulaştık. Yüzde 10'lardan yüzde 70'e ulaştık. Hedef, yüzde 90'ara ulaşmak. Her şeyi kendimiz yapacağız iddiası çok anlamlı değildir. Dünyada hiçbir ülke her şeyi kendisi yapmaz ama önemli olan ilmine vakıf olmak, o işin patentine fikri mülkiyet hakkına sahip olmak. Biz onun için araştırma geliştirmenin çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Araştırma geliştirme, üniversitelerimizin bundan sonra sadece üniversitelerimizin dünya sıralamasındaki yerinin çok daha yükseğe çıkması için değil, ülkemizin de bir üst sıraya yükselmesi için olmazsa olmaz kurumlar olduğu gerçeğini bir kez daha gösteriyorum." ifadelerini kullandı.Bugün her ilde üniversite olduğuna işaret eden Yıldırım, "Bugün 207 üniversitemiz var. Hatırlayın 1955 yılına kadar Türkiye'de 2 tane üniversite vardı. Bunlardan bir tanesi 1453'de kurulan İstanbul Üniversitesi, biri de benim de mezun olduğum İstanbul Teknik Üniversitesi. Rahmetli Menderes döneminde, bu sayı 5'e çıktı, bugün 207'ye yükseldi. Üniversite öğrenci sayımız 143 ülkenin nüfusundan fazla. 7 milyon 600 binin üzerinde üniversite öğrencimiz var. 200 bine yakın akademisyenimiz var ve bütün ilk ve orta okulu dahil ettiğimizde 25 milyonluk bir eğitim ordusundan bahsediyoruz. İşte bunun için son 15 yılda eğitim bütçesi bütün bütçelerin önüne geçti. Eğitim 1, sağlık 2 bütçeden en büyük payı alan sektörümüz oldu." dedi.20. yüzyıldan sonra, yani internetin hayatımıza girmesinden sonra Köroğlu'nun dediği gibi 'delikli demir çıktı, mertlik bozuldu. Yeni bir çağdayız, yeni bir dönemdeyiz. Bu yeni dönemin adı dijital çağdır. Dijital çap artık bizim bütün alışkanlıklarımızı değiştiren bir dönem. Bilgi, iletişim, internet bir sektör olmaktan çıktı, hayat tarzına dönüştü. Bugün cep telefonu olmadan günlük hayatımızı idame ettiremez hale geldik. Bugün artık birbiriyle iletişim halinde olan 30 milyar nesne var. Nesnelerin interneti diye bir şey var. Akıllı cihazlar var, sanal zeka var, 3 boyutlu planlama, yazıcılar, robot teknolojiler var. Bugün internetin sahibi Amerika. Her türlü bilgi onun önünden geçerek gidiyor, hoşuna gidenleri alıyor, onu da bir şantaj aracı olarak yeri gelince kullanıyor. İşte bu blok sistemi bu hükümranlığı da tehdit eden yeni bir alan. Açık alan, herkesin orada olduğu bir alana dönüşüyor. 1969'da dünyada iki önemli değişme yaşandı. Bunlardan biri insanın aya gitmesiydi, ikincisi internetin bulunmasıydı. Aya gidiş çok konuşuldu ama internet hiç konuşulmadı. Ama bugün aya gidiş unutuldu, internet hayatımızın parçası haline geldi. Bugün internetle, bilişimle, sosyal medyayla yapılamayacak hiçbir iş kalmadı. 15 yıl içinde öğrendiğimiz, bildiğimiz bütün mesleklerin yarısı piyasadan kaybolacak. Yeni meslekler ortaya çıkacak. Bunun için şimdiden o günlere hazır olmamız lazım.Hukuk alanına yapılan yatırımlar yapılacak yatırımlar, ülkenin geleceğine yapılan yatırımlardır. 15 Temmuz gibi alçak bir darbe girişimi ne yazık ki, bizim değerlerimize büyük zarar vermiştir ve ülkemiz hakkında haksız algıları da oluşmasına sebep olmuştur. Bunu süratle ortadan kaldıracak olan da yine biziz. Bir olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız, ayrı gayrı demeyeceğiz birlikte Türkiye olacağız. Ay yıldızlı bayrağımızın altında sonsuza kadar ülkemizi hür ve bağımsız olarak yaşatacağız.Yıldırım, daha sonra BAİBÜ Hukuk Fakültesinin temelini attı ve Fuat Sezgin Kütüphanesinin açılışını yaptı.