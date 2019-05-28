Binali Yıldırım: İstanbul'da motosikletlilere köprüler bedava olacak, doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, motosikletlere 1. ve 2. köprünün ücretsiz olacağını söyledi. Binali Yıldırım, doğal gaza da yüzde 10 indirim yapacağını ifade etti.

Cumhur İttifakı'nın İStanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Binali Yıldırım, "Seçimde görev alacak müşahitlerin sayısını artırdık. Seçim tecrübesi fazla olan arkadaşları seçtik, eğitimler verdik arkadaşlara. İnceleme adaya göre olmaz. Verilen bütün oylara göre yapılıyor. Herkesin verdiği oy yerli yerine gitmesi lazım." dedi.

MOTOSİKLETLİLERE MÜJDE

Binali Yıldırım seçime dair açıklamalarının ardından müjdeleri sıraladı. Yıldırım, "Motosikletli araçlara Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bedava olacak. Sulama sistemini gözden geçireceğiz. Motosiklet park yeri yok , özel park yerleri yapılacak." diye konuştu.

DOĞAL GAZA İNDİRİM GELİYOR

Yıldırım, "Doğal gaza yüzde 10 indirim yapılacak Ayrıca sosyal destek alan 80 bin ailelerin doğal gaz faturalarının 50 TL sini biz karşılayacağız. Üniversiteye hazırlananlar da öğrenci indiriminden yararlanacak. Gençler büyükşehir ve ilçe belediyelerinin spor tesislerinden ücretsiz yararlanacak." ifadelerini kullandı.