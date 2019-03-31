Binali Yıldırım: İstanbul'da Seçimi Kazandık

Ak Parti İBB
başkan adayı Binali Yıldırım
Sütlüce'deki AK Parti İstanbul
İl Başkanlığı'nda açıklama yaptı. Yıldırım, "İstanbul'da seçimi kazandık. Bu süreçte İstanbul halkının bize verdiği yetki için çok teşekkür ediyorum. Sonuçlar İstanbul ve ülkemiz için hayırlı uğurlu olsun, teşekkürler İstanbul. İnşallah İstanbul'u, 15 milyonun mutlu ve huzurlu bir şekilde yaşayacağı şehir haline getireceğiz" diye konuştu. - İstanbul
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Kaynak: DHA